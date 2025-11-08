Moreno pide "defender sin complejos" que el PP-A es el partido que "más cuida los servicios públicos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha instado este sábado en su intervención como candidato a la reelección como líder del PP andaluz en el XVII Congreso Autonómico de este partido a que "cuando salgáis de aquí defendáis sin ningún complejo que el partido que más ha hecho por los servicios públicos en la historia de Andalucía es el Partido Popular de Andalucía".

Esta exigencia la ha hecho Moreno en el tramo de su intervención que ha dedicado a la gestión sanitaria, donde ha afirmado que se han manejado con "humildad para reconocer que nos hemos equivocado", en referencia a la crisis de las mamografías del programa de cribado de cáncer de mama, pero ha pedido que se haga "en la calle, en las conversaciones".

Ha defendido Moreno que no es una exigencia "porque lo pida yo" al argumentar que "es una verdad en mayúscula, incontestable", esa condición del "partido que más cuida los servicios públicos en Andalucía en la historia de Andalucía".

"Así es y así lo demuestran los datos", se ha reafirmado Moreno en el tramo de su discurso que ha despertado la mayor reacción del auditorio que se ha puesto en pie enardecido y ha gritado "presidente, presidente".

"Lo estamos haciendo año tras año y vamos a seguir mejorándolo", ha continuado afirmando, quien ha asegurado que "es palabra de proyectos políticos como el nuestro y palabra de Juanma Moreno", antes de reafirmarse en que "lo vamos a seguir mejorando".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))