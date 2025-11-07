Espana agencias

Junts asegura que la ruptura con el PSOE es "irreversible" y avisa: "No hacemos nada de farol"

Guardar

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la ruptura de su formación con el PSOE es "irreversible" y no tiene "marcha atrás", y deja al Gobierno sin la posibilidad de gobernar porque "ha perdido una mayoría necesaria" para hacerlo.

En dos entrevistas en 'Las mañanas' de RNE y en 'La hora de la 1' de TVE, que ha recogido Europa Press, la dirigente del partido independentista ha defendido que su formación no va "de farol" y ha culpado al PSOE de la ruptura oficializada por Junts este jueves por no haber cumplido con los ciudadanos de Cataluña.

"El PSOE nos ha llevado aquí, nosotros hemos cumplido. Junts per Catalunya ha cumplido su parte del acuerdo, el Partido Socialista no ha cumplido su parte del acuerdo. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el PSOE", ha sentenciado.

Nogueras ha recordado que en noviembre de 2023 Junts y PSOE suscribieron un acuerdo de investidura en el que se reflejaba que la estabilidad de la legislatura estaría "en función del cumplimiento de los acuerdos" y que, tras 22 meses, "la realidad es que la gran mayoría de estos acuerdos no se han materializado".

"Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo. Nosotros ayer, hace una semana anunciamos esta ruptura. No era un ultimátum, el tiempo de los ultimátums había acabado, lo dejamos claro en la última sesión de control. Era una ruptura, un anuncio que además avaló la militancia del partido", ha proseguido en su explicación.

De este modo, ha sostenido que Junts "nunca en la vida" ha "ido de farol" y que su ruptura con el Ejecutivo y sus enmiendas a la totalidad de las leyes del Gobierno en tramitación no tienen "marcha atrás". "No vamos a tirar atrás", ha agregado, señalando que quien tiene bloqueada la legislatura "es el Gobierno español", no su partido.

También ha admitido que apoyarán aquellas normas acordadas con el Gobierno antes de la ruptura, como la dotación de fondos para la Ley ELA. "Eso lo vamos a votar a favor porque es una de las muchas cosas que a nosotros se nos debe", ha añadido, mencionando también otras normas como la Ley de Atención al Cliente y a la Ley de Movilidad Sostenible.

PREGUNTA A SÁNCHEZ "CÓMO VA A HACER PARA GOBERNAR"

Con todo, Nogueras ha insistido en que hasta la ruptura con Junts, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía una mayoría de investidura que ahora no tiene y le ha preguntado cómo va a hacer para gobernar. "En una democracia parlamentaria, cuando un gobierno pierde una mayoría, lo primero que hace es explicar a la ciudadanía cómo va a seguir gobernando", ha afirmado.

Preguntada sobre si la falta de apoyo debería conllevar una convocatoria anticipada de elecciones, la portavoz de Junts en la Cámara Baja ha respondido que "si las consecuencias que han traído estas decisiones del Gobierno" van a traer unas elecciones, "pues nos vamos a elecciones".

Sobre la posibilidad de apoyar una moción de censura impulsada por el PP, ha vuelto a repetir que si el PSOE tiene deberes con Cataluña, los 'populares' "repiten curso", no pronunciándose sobre la opción de relevar a Pedro Sánchez de la Moncloa.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Lara Hernández (Sumar) descarta que se esté ante el final de la Legislatura por el "no" de Junts: aquí está todo abierto

Lara Hernández (Sumar) descarta que

ERC, Bildu y BNG piden a Albares hablar al Congreso del futuro del Sáhara y de las "cárceles" de migrantes en Mauritania

ERC, Bildu y BNG piden

El Gobierno inicia la declaración de lugar de Memoria Democrática a la ciudad de Ferrol con 22 lugares identificados

El Gobierno inicia la declaración

El juez interroga hoy a 'CryptoSpain', el empresario que financió a 'Alvise' y que fue detenido por riesgo de fuga

El juez interroga hoy a

La imagen del segundo día de juicio: El fiscal general se lleva las manos a la cabeza ante el alegato del novio de Ayuso

La imagen del segundo día
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desarticulada una célula de la

Desarticulada una célula de la banda venezolana Tren de Aragua en España: hay 13 detenidos

El Supremo elimina la norma que limitaba los años de residencia de los militares en los alojamientos del Ejército

Los servicios secretos buscan cerrajeros, fontaneros, economistas y futuros agentes con titulación universitaria “que toleren la presión”

El Gobierno entra en parálisis legislativa tras el bloqueo de Junts, pero todavía cree que puede sobrevivir negociando “ley a ley”

Una pareja belga quería donar sus casas en Marbella a sus hijos, pero la Justicia dice que era una herencia encubierta: no podían venderlas ni usarlas mientras los padres vivieran

ECONOMÍA

Lois Raposo, afilador: “Los chavales

Lois Raposo, afilador: “Los chavales piensan que no van a tener un buen sueldo, pero nuestros hijos saben lo que ganamos”

Un matrimonio alemán se vino a vivir a España pero se tuvo que volver porque “la realidad fue muy diferente”: “No puedo llegar a fin de mes”

Lola Meño se jubiló de manera anticipada tras 47 años trabajando pero con una penalización del 24% de su pensión: “Es la injusticia por la que estamos luchando”

Una mujer hace la misma compra en Mercadona, Carrefour y Lidl para descubrir la diferencia en los precios: “Definitivamente este es el más económico”

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy viernes 7 de noviembre

DEPORTES

El presidente del Rayo Vallecano

El presidente del Rayo Vallecano aclara la polémica de las toallas en el vestuario del Lech Poznan: “Están perfectamente limpias”

Los rivales de Carlos Alcaraz en las ATP Finals: de Novak Djokovic a Taylor Fritz

La FIFA publica los nominados al premio The Best 2025: Lamine Yamal, Pedri o Mbappé están en la lista, pero Vinicius no

Un extenista habla sobre la época en que los premios eran en metálico: “Viajar con una bolsa de tenis repleta de fajos de billetes daba un poco de canguelo”

Zohran Mamdani, el nuevo alcalde de Nueva York, ayudó a salvar al Real Oviedo: compró una acción del club en 2012 y formó parte del movimiento global que evitó su desaparición