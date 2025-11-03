Vilaplana dice a la jueza de la dana que Mazón estuvo comunicado durante su comida el 29-O y que atendía llamadas

La periodista Maribel Vilaplana ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre de 2024 que durante la comida de trabajo que mantuvo ese día con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, éste estaba comunicado, "atendía su teléfono móvil", "hablaba y también escribía".

Vilaplana se ha pronunciado en estos términos en su declaración, en calidad de testigo, en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, órgano que investiga la gestión de la dana que ha dejado 229 víctimas mortales, además de cuantiosos daños personales y materiales.

La comunicadora estaba citada en el juzgado a las 9.30 horas aunque se ha presentado media hora antes, a las 9.03 horas, cabizbaja y sin hacer ninguna declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta. También se encontraba un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido su foto y le ha pedido que "diga la verdad".

Al comienzo de su declaración, la jueza instructora le ha pedido a Vilaplana el tique del parking donde dejó el coche el día de la dana y al que, según desveló recientemente, le acompañó Mazón tras la comida de trabajo. La periodista no ha podido aportarlo al afirmar que no disponía del mismo, con lo que la magistrada lo reclamará a su banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

Seguidamente, la periodista ha ido describiendo la comida que mantuvo con el ya expresidente, que se prolongó durante cuatro horas, desde las 15 hasta las 18.45 horas. Ha comentado que en el transcurso de la comida Mazón recibía llamadas en su móvil, "se levantaba y las atendía", ha dicho. También ha señalado que le entregaron un sobre con documentos que firmó.

Así, la comunicadora ha indicado que el expresidente no estaba incomunicado ese día, puesto que "hablaba y escribía por el móvil", pero ha indicado que no recuerda el tono o sonido de su teléfono. "El se apartaba cuando le sonaba el móvil", ha dicho, a lo que ella le preguntaba si quería que se retirase, pero él le respondía que no se preocupara.

"Yo tengo la percepción de escucharle poco hablar. Él estaría más escuchando que hablando", ha comentado, para agregar que no le comentaba "nada" de las conversaciones que mantenía. "Nunca me comenta nada ni oigo palabras como dana, Cecopi o lluvias", ha apostillado.

Preguntada por un vídeo que recibió en su móvil sobre las 17.30 horas en el que aparecía Utiel (Valencia) inundado, la comunicadora ha lamentado que se le está "utilizando". Ha indicado que lo recibió en un chat familiar, que se trataba de un link que le pasó su exmarido, que no abrió. Puso un emoticono de sorpresa. "Me atormenta no haber abierto ese link porque si lo hubiese visto antes, hubiera dicho... 'ostras'", ha señalado. Ha indicado que cree que miró el mensaje familiar en una de las ocasiones en las que Mazón se había levantado de la mesa.