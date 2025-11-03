Espana agencias

La periodista Vilaplana no aporta el tique del parking del día que comió con Mazón porque asegura que no lo tiene

Guardar

La periodista Maribel Vilaplana no ha podido aportar este lunes al juzgado el tique del parking del día de la dana, cuando comió con el ya expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, al asegurar a la jueza instructora que no dispone del mismo, según ha podido saber Europa Press.

La comunicadora se ha presentado en los juzgados de Catarroja para declarar, en calidad de testigo, en la causa de la dana. Ha acudido al órgano judicial a las 9.03, cabizbaja y sin hacer ningún tipo de declaración a la nube de periodistas que le esperaban en la puerta.

"POR TODOS ELLOS, CUENTA LA VERDAD"

A su llegada al juzgado le ha pedido justicia un hombre que perdió a su madre el día de la riada, quien le ha exhibido una foto de su familiar y le ha pedido justicia. "Por favor, por todos ellos, cuenta la verdad", le ha suplicado en recuerdo de las víctimas.

Una vez en el interior del juzgado, la periodista ha sido trasladada a una sala visiblemente emocionada. Este fin de semana precisamente la comunicadora tuvo que acudir al hospital por sentirse indispuesta ante la declaración y la situación vivida estos días.

La jueza instructora citó a Vilaplana la pasada semana tras ordenárselo la Audiencia de Valencia al considerar que su testimonio podía arrojar luz en el procedimiento. En concreto, el tribunal estimó que no cabía descartar que la periodista escuchara, bien lo que el expresidente dijera al comunicarse telefónicamente con la exconsellera de Justicia, o bien comentarios que Mazón hubiera podido hacer a raíz de dichas conversaciones.

La comunicadora comió el día de la dana con Mazón en el restaurante El Ventorro, donde permanecieron, según su versión, desde las 15 horas hasta las 18.45 horas, cuando ya se marchó al parking donde había estacionado su vehículo. El expresidente le acompañó hasta el emplazamiento.

Al respecto, la instructora le había pedido a Vilaplana que entregase este lunes el tique del parking, tras pedirlo diferentes acusaciones del procedimiento, para comprobar las horas de entrada y salida. Sin embargo, la comunicadora no ha podido traerlo puesto que ha asegurado que no dispone del mismo. La jueza lo reclamará al banco y a la empresa que gestiona el aparcamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rufián, tras la dimisión de Mazón: "Cobarde, falaz y perversa"

Rufián, tras la dimisión de

Yolanda Díaz, tras la dimisión de Mazón: "las 229 víctimas no merecían está comparecencia"

Yolanda Díaz, tras la dimisión

El fiscal general llega al Supremo para ser juzgado: por la puerta de autoridades, en coche oficial y solo

El fiscal general llega al

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija de 11 años de su pareja en repetidas ocasiones

Juzgan a un hombre por

Morant insta a Mazón a dimitir y convocar elecciones: "Todo lo que no sea eso, es faltar al respeto de los valencianos"

Morant insta a Mazón a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la dimisión

Última hora de la dimisión de Carlos Mazón y la declaración de Maribel Vilaplana | Mazón muere matando: asegura que no solicitó la emergencia nacional porque se lo pidió Feijóo

El juez del Tribunal Supremo propone juzgar a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por la compra irregular de mascarillas

Dimite Carlos Mazón pero se mantiene como diputado: “Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace mucho tiempo”

Maribel Vilaplana llega a los juzgados para declarar sobre su comida con Mazón el día de la DANA

Las claves del inédito juicio contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos: hasta seis años de cárcel, 40 testigos y 200 periodistas acreditados

ECONOMÍA

Cuánto cuesta un gramo de

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 3 de noviembre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Amancio Ortega cobra este lunes 1.552 millones de euros en dividendos de Inditex: cuando acabe 2025 habrá recibido 3.100 millones en total

Cambio de euro a dólar hoy 3 de noviembre: cómo está la cotización y previsiones

Las viviendas del distrito de Retiro destacan entre las más codiciadas de Madrid: “Algunas se venden en cuestión de horas”

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Oier Lazkano rompe su silencio tras ser suspendido por la UCI por anomalías en su pasaporte biológico: “Nunca he utilizado sustancias dopantes”

Islam Makhachev da el sí a una pelea con Ilia Topuria, pero pone condiciones: “No me interesa torturarme de nuevo”

El asesor de Red Bull bromea sobre la ayuda indirecta de Carlos Sainz a Ferrari: “Les dio un regalo de despedida tardía”

El exjugador del Real Madrid Julio Baptista reclama más oportunidades para los entrenadores negros: “¿Cuántos ves en las ligas principales?”