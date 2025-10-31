Mapfre ganó 829 millones hasta septiembre, un 26,8 % más, influido por aumento de No Vida

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El grupo Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 26,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, influido por el aumento del resultado técnico del ramo de No Vida, que fue del 50,1 %, y pese a registrar impactos extraordinarios de 79 millones.

Según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos por primas crecieron un 3,5 %, hasta los 22.383,8 millones de euros, con un aumento del 1,8 % en el ramo de No Vida, en que ascendieron a 17.303,8 millones de euros, y del 9,7 % en Vida, en que totalizaron 5.080 millones de euros.

La rentabilidad, medida en ROE (rentabilidad sobre recursos propios), alcanzó el 12,4 %, (un 13,3 % sin extraordinarios). EFECOM