Espana agencias

Mapfre ganó 829 millones hasta septiembre, un 26,8 % más, influido por aumento de No Vida

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 31 oct (EFECOM).- El grupo Mapfre obtuvo un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un 26,8 % más que en el mismo periodo del año anterior, influido por el aumento del resultado técnico del ramo de No Vida, que fue del 50,1 %, y pese a registrar impactos extraordinarios de 79 millones.

Según ha comunicado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los ingresos por primas crecieron un 3,5 %, hasta los 22.383,8 millones de euros, con un aumento del 1,8 % en el ramo de No Vida, en que ascendieron a 17.303,8 millones de euros, y del 9,7 % en Vida, en que totalizaron 5.080 millones de euros.

La rentabilidad, medida en ROE (rentabilidad sobre recursos propios), alcanzó el 12,4 %, (un 13,3 % sin extraordinarios). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La avispa velutina, el terror diminuto que ha colonizado Galicia

Infobae

Los pacientes con depresión resistente al tratamiento tienen una biología única

Infobae

México propone a EE. UU. y Canadá aumentar la cooperación en el marco del T-MEC

Infobae

La Bolsa de Shanghái cae un 0,81 % y la de Shenzhen, un 1,14 %

Infobae

Page pide más coordinación entre CCAA y Estado para afrontar futuras danas y establecer protocolos "más sofisticados"

Tras el aniversario de la tragedia en Valencia, García-Page reclama fortalecer acciones conjuntas entre autonomías y Estado, propone redefinir competencias técnicas y políticas y pide sistemas de respuesta más automáticos y eficientes ante episodios extremos climáticos

Page pide más coordinación entre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La justicia avala que los

La justicia avala que los beneficios de un gran proyecto inmobiliario en Cuba pasen a manos de una sociedad española tras un largo conflicto interno entre sus socios

Un padre pide quedarse con sus hijos y la vivienda familiar en Cáceres: la Justicia le niega la custodia, pero da un año a la madre y los niños para abandonar la casa

El escarnio público en el funeral de la DANA precipita la caída de Carlos Mazón un año después de la muerte de 229 personas: Génova espera que no se presente a la reelección

Nuria Ruiz Tobarra, la jueza de la DANA que sigue el rastro de todas las evidencias de lo que pasó el 29 de octubre para no dejar escapar a Carlos Mazón

La Universidad Complutense reconoce en un documento que algunos de sus edificios no tienen sistema de detección de incendios y que alumnos y personal están “sin protección”

ECONOMÍA

Caixabank gana 4.397 millones de

Caixabank gana 4.397 millones de euros hasta septiembre, un 3,5% más, y anuncia un programa de recompra de acciones por 500 millones

Comprar una vivienda de 80 metros cuadrados ya cuesta de media en España 223.000 euros, tras subir 34.000 euros en un año

El mercado laboral cierra sus puertas a la generación Z: las ofertas de primeros empleos caen casi un 30% y uno de cada tres se arrepiente del sector elegido

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 30 octubre

Una mujer gana el conflicto legal a la Seguridad Social y consigue una pensión de 3.100 euros al compatibilizar viudedad y jubilación

DEPORTES

La policía desmantela una red

La policía desmantela una red dedicada al amaño de partido de tenis: han detenido a 16 personas

El portero de un club israelí acude a la llamada de la selección palestina sin autorización y deciden apartarle del equipo

Szczesny confiesa que hizo para parar el penalti de Mbappé durante el Clásico: “Estudio mucho a los lanzadores antes de los partidos”

La respuesta de Iker Casillas a una página web que pone en duda los logros de su carrera: “¡Engañé más que Houdini!”

Un campeón de F1 anuncia su retirada: “Siento que me he perdido mucho estos dos años, no estoy dispuesto a hacerlo de nuevo”