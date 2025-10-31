Enerside reduce sus pérdidas hasta los 4,9 millones en la primera parte del año

Barcelona, 31 oct (EFECOM).- La compañía Enerside, especializada en desarrollar, construir y operar proyectos de generación solar fotovoltaica, perdió 4,9 millones de euros en el primer semestre de este año, con lo que reduce sus pérdidas casi a la mitad con respecto a al mismo período de 2024 (-9,4 millones).

La empresa, que cotiza en el BME Growth, obtuvo unos ingresos de 3,48 millones de euros, un 42 % menos, mientras que el ebtida (resultado bruto de explotación) se situó en negativo, con -1,2 millones, una mejora, sin embargo, frente a los -2,87 millones de un año antes.

En un comunicado, la compañía ha asegurado que estos resultados se explican por "la reducción significativa de ingresos debido a la descontinuación de la actividad de EPC" (ingeniería, adquisición y construcción), una decisión incluida en el nuevo plan estratégico de la firma.

El margen bruto mejoró en un 103 % en el primer semestre de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024, los gastos de personal se redujeron un 11 % y los de explotación, un 30 %.

La compañía ha subrayado que continúa avanzando en su estrategia de diversificación tecnológica, mediante la hibridación de su portfolio fotovoltaico con sistemas de almacenamiento (BESS), "con el objetivo de incrementar la aportación de valor y optimizar la rentabilidad de sus activos". EFECOM