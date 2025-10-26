Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 26 de octubre

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el domingo 26 de octubre en Europa Press:

-- 10.00 horas: En Suecia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro con el sindicato de inquilinas europeo y sueco tras visitar el Ayuntamiento de Estocolmo; y a las 11.55 horas, participa en un conversatorio junto a las presidenta y vicepresidenta del Partido de la Izquierda de Suecia, Nooshi Dadgostar y Hanna Gedin, en Kista (Arne Beurlings Torg 5).

-- 10.30 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste al acto de apertura al tráfico del puente que comunica la A-3 con Cheste, junto a la estación de servicio Rotonda. Al finalizar el acto, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.00 horas: En León, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este domingo en León, a las 11:00, la Jornada 'Atrévete a construir Castilla y León' junto al secretario general del PSOE CyL y candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. También tomarán la palabra el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León. En Palacio de Exposiciones y Congresos de León, CONELE. (C/ Gómez Salazar)

Podrá seguirse en el canal del PSOE de YouTube.

-- 11.40 horas: En Sevilla, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y el diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Delgado, ofrecen declaraciones a medios de comunicación antes de la concentración 'Nuestra vida no puede esperar' convocada por Amama en Sevilla. Frente al Palacio de San Telmo (Sevilla).

-- 12.00 horas: En Lanzarote, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en el marco de su visita a las Islas Canarias.

-- 12.00 horas: En Sevilla, concentración 'Nuestra vida no puede esperar' convocada por Amama en respuesta a la crisis por el cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza (Palacio de San Telmo, Sevilla).

-- 12.30 horas: En Madrid, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, intervienen en la presentación de la campaña del PP sobre la tasa de basura. En la sede del PP de Tetuán (Juan de Olías, 1).

-- 14.05 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en el programa 'Hora 14 Galicia', de Radio Galicia Cadena SER.