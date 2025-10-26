Espana agencias

Agenda Informativa de Europa Press para este domingo, 26 de octubre

Por Newsroom Infobae

Guardar

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para el domingo 26 de octubre en Europa Press:

-- 10.00 horas: En Suecia, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene un encuentro con el sindicato de inquilinas europeo y sueco tras visitar el Ayuntamiento de Estocolmo; y a las 11.55 horas, participa en un conversatorio junto a las presidenta y vicepresidenta del Partido de la Izquierda de Suecia, Nooshi Dadgostar y Hanna Gedin, en Kista (Arne Beurlings Torg 5).

-- 10.30 horas: En Valencia, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, asiste al acto de apertura al tráfico del puente que comunica la A-3 con Cheste, junto a la estación de servicio Rotonda. Al finalizar el acto, atiende a los medios de comunicación.

-- 11.00 horas: En León, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura este domingo en León, a las 11:00, la Jornada 'Atrévete a construir Castilla y León' junto al secretario general del PSOE CyL y candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez. También tomarán la palabra el secretario general del PSOE de León, Javier Cendón, y Nuria Rubio, vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León. En Palacio de Exposiciones y Congresos de León, CONELE. (C/ Gómez Salazar)

Podrá seguirse en el canal del PSOE de YouTube.

-- 11.40 horas: En Sevilla, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y el diputado de Podemos en el Parlamento andaluz, Juan Antonio Delgado, ofrecen declaraciones a medios de comunicación antes de la concentración 'Nuestra vida no puede esperar' convocada por Amama en Sevilla. Frente al Palacio de San Telmo (Sevilla).

-- 12.00 horas: En Lanzarote, el presidente de Vox, Santiago Abascal, atiende a los medios de comunicación en el puerto de los Mármoles, de Lanzarote, en el marco de su visita a las Islas Canarias.

-- 12.00 horas: En Sevilla, concentración 'Nuestra vida no puede esperar' convocada por Amama en respuesta a la crisis por el cribado de cáncer de mama en la sanidad andaluza (Palacio de San Telmo, Sevilla).

-- 12.30 horas: En Madrid, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la presidenta de la FEMP, María José García Pelayo, intervienen en la presentación de la campaña del PP sobre la tasa de basura. En la sede del PP de Tetuán (Juan de Olías, 1).

-- 14.05 horas: La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, es entrevistada en el programa 'Hora 14 Galicia', de Radio Galicia Cadena SER.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso invita a Nevenka, primera denunciante de acoso sexual en política, para el día contra la violencia machista

El Congreso invita a Nevenka,

Junts plantea en el Congreso que Cataluña sea distrito universitario, gestione las becas y limite los alumnos de fuera

Junts plantea en el Congreso

La Bolsa española se gira a la baja, cae el 0,30 % y pierde nuevamente los 15.800 puntos

Infobae

La Audiencia Nacional investiga a Sidenor por vender acero a empresa de armamento israelí

Infobae

El Hang Seng crece un 0,74 % aupado por las subidas en el sector tecnológico

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alcaldesa del PP que

La alcaldesa del PP que sube las tasas por casarse porque está harta “de la barra libre de bodas”: la oposición habla “aumentos de hasta el 48%”

La gestión de la DANA sigue siendo una losa para Mazón y Feijóo: no remonta en las encuestas en Valencia y refuerza a Vox

La desinformación rusa, los bulos del parking y el falso vertedero de material donado: el peligroso precedente de la conspiración y el engaño con la DANA

Un padre trata de reducir la pensión tras el divorcio y la Justicia lo rechaza: considera que intentó “ocultar su verdadera situación laboral y económica”

Miles de valencianos reclaman la dimisión de Mazón a punto de cumplirse un año de su “negligente gestión” ante la DANA

ECONOMÍA

Javier Gil, investigador del CSIC:

Javier Gil, investigador del CSIC: “De qué sirve construir 20.000 viviendas si van a acabar en pisos turísticos”

España forma más a sus jóvenes, pero no los emplea: el paro juvenil repunta y retrasa la emancipación mientras se alarga la etapa estudiantil

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 25 del octubre

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Comprueba los resultados del sorteo 5 la Triplex de la Once

DEPORTES

Real Madrid-Barcelona: previa del primer

Real Madrid-Barcelona: previa del primer Clásico de España de la temporada

Previa de LaLiga: Osasuna vs Celta

Previa de LaLiga: Mallorca vs Levante

Previa de LaLiga: Valencia vs Villarreal

Previa de LaLiga: Athletic vs Getafe