Izquierda afea a C. de Madrid ser el "Cofidis" de universidad pública tras forzar su "quiebra"

Más Madrid y PSOE han cargado este lunes contra la Comunidad de Madrid por situarse como el "Cofidis" o "prestamista particular" de la universidad pública tras forzar su "quiebra", mientras que el PP ha reivindicado que se ha aumentado la inversión para estos centros en las cuentas autonómicas.

Este cruce de opiniones ha tenido lugar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas después de conocerse que la Universidad Rey Juan Carlos se encuentra también en una situación de "déficit" y tener el Ejecutivo autonómico "prácticamente lista" la concesión de un préstamo a la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Para la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, se ha diseñado un plan para "quebrar las universidades públicas y abrir los mercados a la privada", a lo que responde que la UCM "no tenga dinero para pagar las nóminas" de su profesorado.

A renglón seguido, ha insistido de nuevo en la necesidad de que se acometa un "aumento estructural" de 300 millones de euros, que a sus ojos solventaría la situación actual frente al préstamo regional que es "cortar la yugular primero y luego poner una tirita".

Su homóloga socialista, Mar Espinar, hace un análisis similar y ve una "estrategia clara" del PP porque desde 2009 la financiación pública "ha bajado un 30%".

"No puedes asfixiarla, no puedes coartar la financiación de las universidades públicas que siguen siendo, a pesar de la comunidad de Madrid, un ejemplo de enseñanza universitaria a nivel nacional y luego sorprenderte. Y luego encima decir que lo que les haces es un favor por convertirte en su prestamista particular con intereses", ha remarcado.

MÁS QUE EL RESTO DE CCAA

En cambio, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, ha defendido que la Comunidad dedica un 4% de sus Presupuestos a la financiación de las universidades públicas y que ha aumentado un 4% en estas Cuentas --más de 42 millones de euros-- lo que la sitúa por encima de la media de las autonomías.

En el caso de la Universidad Rey Juan Carlos pues se encuentra en una situación de déficit y "como se ha hecho con la UCM se va a estar al lado de la universidad para atender a sus necesidades".

Por último, el portavoz adjunto de Vox Íñigo Henríquez de Luna ha afirmado que hay que tratar a las universidades públicas como "mayores de edad" y no como "adolescentes que piden la paga". Aboga la formación porque sean "corresponsables" al entender que hay "un problema de gestión".

