Espana agencias

Fallece a los 75 años el mediático abogado Emilio Rodríguez Menéndez

Por Newsroom Infobae

Guardar

El abogado Emilio Rodríguez Menéndez ha fallecido a los 75 años de edad después de una trayectoria profesional marcada por su presencia en causas mediáticas desde finales del siglo pasado.

Según han confirmado este viernes a Europa Press fuentes de su entorno, Rodríguez Menéndez ha muerto en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela de Madrid, donde estaba ingresado.

Rodríguez Menéndez, que nació el 16 de octubre de 1950 en la capital, representó entre otros a 'El Dioni', el célebre guardia de seguridad que robó un furgón con trescientos millones de pesetas en el verano de 1989.

En 2008, el letrado se fugó de la Justicia española y huyó a Argentina. Tras denegar el país sudamericano su extradición, éste volvió libremente a España al estar los delitos prescritos.

Fue condenado a dos años de cárcel por difundir un vídeo que atentaba contra la intimidad del periodista Pedro J. Ramírez y a cuatro años por estafar a unos inversores con un falso negocio en Argentina de compra-venta de petróleo.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Vox reivindica la memoria de la "heroica defensa" de Oviedo en el asedio durante la Guerra Civil

Vox reivindica la memoria de

Feijóo reta a Sánchez a confesar al Congreso si ha "renunciado a gobernar" y Junts preguntará por la política catalana

Feijóo reta a Sánchez a

Supremo anula seis cláusulas abusivas de Volotea como cobrar cinco euros a pasajeros que finalmente no volaban

Supremo anula seis cláusulas abusivas

Piden 36 años de cárcel para el acusado del triple crimen de los hermanos de Morata de Tajuña (C. de Madrid)

Piden 36 años de cárcel

Juzgan a una pareja por someter a un perro que les dieron en acogida a "constantes" golpes y patadas

Juzgan a una pareja por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del grito y el puñetazo

Del grito y el puñetazo en un acuartelamiento al fallo del Supremo: una pelea entre cabos redefine los límites de la sanción penal militar

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

ECONOMÍA

José Elías, empresario multimillonario: “Le

José Elías, empresario multimillonario: “Le di 1.000 euros a mi hijo cuando tenía 14 años para hacer trading. Ha sido la mejor inversión en su educación”

Resultados del Sorteo 1 Super Once: ganadores y números premiados

La Seguridad Social rechaza la incapacidad de una azafata de Iberia con fibromialgia y obesidad: no puede levantar los brazos ni cargar peso

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Pedro Ruiz, empresario del transporte, sobre las vacantes de conductores con sueldos de hasta 4.000 euros: “Hay que hacer sacrificios”

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder