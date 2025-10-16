Espana agencias

Un acusado de matar a su mujer en Móstoles en 2023 acepta 15 años de prisión por homicidio con agravante de género

Por Newsroom Infobae

Guardar

Un acusado de matar a puñaladas en junio de 2023 a su pareja en Móstoles, quien le había denunciado hasta en trece ocasiones, ha aceptado una condena de quince años de prisión por un delito de homicidio con las agravantes de género y de parentesco.

El pacto se alcanza después de que ayer la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid se viera obligara a suspender la sesión por los gritos que profería el acusado. De igual modo, el tribunal ha expulsado esta mañana al procesado hasta en dos ocasiones por su actitud, aceptando éste finalmente un acuerdo de conformidad con el fiscal y la acusación particular.

En su declaración, el asesino reconoció el crimen y aseguró que lo hizo porque explotó por los "cuernos" que ésta le ponía con varios hombres. El fiscal solicitaba 30 años de prisión por un delito de homicidio con una agravante de abuso de superioridad, de género y de parentesco.

El acusado mantenía una relación sentimental desde hace aproximadamente quince años con Vanesa M. A., con la que convivía en un piso en Móstoles.

Los hechos se produjeron el 28 de junio de 2023 sobre las 19:45 horas, cuando e procesado inició con su pareja una discusión, en el seno de la cual, el acusado cogió un arma blanca monocortante, tipo cuchillo jamonero, se abalanzó con el arma sobre la misma asestándole múltiples cuchilladas, pese a que la víctima intentó protegerse forcejeando con aquél.

La relación que mantenía el acusado con su novia era "una relación basada en la dominación y el desprecio a la condición de mujer de Vanessa, con ausencia de los valores mínimos de respeto por parte del acusado, constando numerosísimas denuncias al acusado por conductas de violencia de género a lo largo de la relación, esto es, en 2010, 2012, 2015 y 2016".

Según datos de la Fiscalía, figuran trece denuncias, destacando dos denuncias en 2023. El acusado huyó del domicilio, siendo detenido sobre las 21:10 horas del día 28 de junio de 2023 en el KM 18,4 vía de servicio A-5 sentido Madrid.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yolanda Díaz reclama sanciones a Israel y garantizar que Netanyahu sea juzgado por sus "crímenes" en Gaza

Yolanda Díaz reclama sanciones a

Rueda asegura que el PP, a diferencia de Vox, es un "partido de gobierno" y si se comporta como tal lo verá en las urnas

Rueda asegura que el PP,

El Supremo rechaza enviar a Koldo a prisión provisional tras guardar silencio sobre los fondos "opacos"

El Supremo rechaza enviar a

Montero censura al magistrado Puente por el acta de diputado de Ábalos: "Cada poder debe intervenir en su ámbito"

Montero censura al magistrado Puente

El Congreso reclama al Gobierno la mejora de las carreteras de León con el voto del PP y Vox y la abstención del PSOE

El Congreso reclama al Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere a los 85 años

Muere a los 85 años Carlota Bustelo, exdiputada socialista y pionera en la defensa del feminismo en la democracia: "

La Justicia rechaza conceder la nacionalidad española a un hombre con múltiples delitos por robo y agresión: alegaba que los cometió antes de la solicitud

Ábalos ya tiene nuevo abogado: Carlos Bautista, exfiscal de la Audiencia Nacional que llevó casos como ‘Faisán’ o el 11-M

El PP cita a Sánchez el 30 de octubre para comparecer en la comisión del caso Koldo en el Senado: “Que dé la cara y no repita el papel de Ábalos”

El juez mantiene en libertad a Koldo García tras haberse acogido a su derecho a no declarar en el Tribunal Supremo

ECONOMÍA

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en

Nestlé anuncia 16.000 despidos “en todas las áreas geográficas”, sin concretar los que afectan a sus trabajadores en España

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 octubre

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once sorteo 1: Resultados de hoy 16 octubre

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder