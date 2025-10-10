Abdón, el demonio y la marca Mallorca

Mallorca, 10 oct (EFE).- El futbolista del RCD Mallorca, Abdón Prats, ha conseguido traspasar los límites del terreno de juego más allá de su figura como futbolista y se ha convertido en un referente para la marca del club.

Se trata de un jugador criado en la cantera mallorquinista que, a pesar de haber debutado a nivel profesional con el equipo de sus amores, tuvo que emigrar de la isla para crecer y volver cuando más lo necesitaba el Mallorca.

Sin ir más lejos, la llamada de Javi Recio, director deportivo del club en 2017, fue un motivo de ilusión para el mallorquín, que firmó su contrato en un bar de su pueblo natal, Artà.

Aquella imagen es un símbolo de su figura y lo que representa para el mallorquinismo: una persona común de su tierra que, con esfuerzo y determinación en los momentos donde a uno le puede quemar la pelota, aparece para salvar a su equipo, como ha hecho en numerosas ocasiones.

Para la historia queda el gol que devolvió al RCD Mallorca a LaLiga EA Sports, contra el Deportivo de la Coruña en 2019, o el tanto que anotó al Rayo Vallecano en mayo de 2022, cuando la salvación parecía una quimera y él la acercó a pocos segundos del final, celebrando con su habitual postura de demonio.

También fue importante en el camino que recorrió el equipo, por aquel entonces dirigido por Javier Aguirre, para llegar a la final de Copa del Rey 23/24 con sus seis goles y el mal sabor de boca de no haber contado con minutos en la final contra el Athletic Club, disputada en la Cartuja.

Abdón ha recurrido con asiduidad a celebrar sus goles con ese gesto, lo que le ha llevado a ser llamado como ‘El demonio de Artà’, en relación a la mascota del club, que lleva dos décadas representando al club y a la afición.

Fruto de ello, su imagen representa los valores que quiere transmitir un Mallorca que, a pesar de haber evolucionado considerablemente con el paso de los años, ha mantenido su esencia, representada en la figura del icono mallorquín.

El jugador ha transmitido a la cantera en muchas ocasiones todos los sentimientos que le unen al club, siendo un ejemplo a seguir para los más pequeños que sueñan con vestir la camiseta del RCD Mallorca en el futuro.

Su tirada a nivel mediático ha servido para que el club le sitúe como uno de sus puntales a nivel de marca, como en el último acuerdo con Estrella Damm, donde la empresa ha lanzado una lata de edición especial con la figura del demonio.

El delantero ya ha sido la imagen de promociones por parte del club con diferentes empresas en más de una ocasión, llegando a viajar a Japón para visitar al patrocinador principal, Taica, en un desplazamiento con la directiva hasta tierras asiáticas.

Más allá de las cifras, de su presencia en el campo o lo que pueda aportar a nivel deportivo, Abdón Prats ha logrado convertirse en una leyenda del RCD Mallorca, compartiendo sus valores y siendo un referente a nivel de marca para la institución balear. EFE