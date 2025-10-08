Espana agencias

Sánchez carga contra Feijóo por mujeres "sin pruebas" por cáncer de mama en Andalucía: "Defienden la sanidad privada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cargado este miércoles contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por las "mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos" en Andalucía, que ha atribuido a que las comunidades gobernadas por el PP "defienden los intereses de la sanidad privada".

Sánchez ha respondido de este modo a Feijóo en la sesión de control al gobierno del Congreso de los Diputados el mismo día en que la Junta de Andalucía presentará un plan de choque para poner solución a los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama. La Asociación

"Nosotros hemos aumentado en estos siete años en un 45% la inversión en sanidad pública, ustedes lo que hacen es derivar la sanidad pública a la sanidad privada y lo que ocurre en Andalucía es que hay mujeres sin pruebas diagnósticas por tratamientos oncológicos. Eso es lo que hacen ustedes, defender los intereses de la sanidad privada", ha trasladado el jefe del Ejecutivo .

La asociación Amama confirmó este martes que estudia la vía penal contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, por los retrasos en las pruebas diagnósticas del programa de detección precoz del cáncer de mama. Queda por decidir, una vez que se estudie "caso por caso" la documentación recibida, si será en forma de demanda colectiva o de manera individual.

Entre los posibles delitos, el de lesiones por imprudencia, homicidio y dejación de atención sanitaria. Igualmente, presentará reclamaciones patrimoniales para "paliar el perjuicio" que han sufrido "muchísimas mujeres" y ha exigido que a las afectadas se les hagan las pruebas "ya" y que "se revisen todas" las mamografías.

Izquierda Unida también ha formalizado ante la Fiscalía General del Estado una denuncia por los "errores graves" en el programa de cribado de cáncer de mama en el sistema público de salud de Andalucía, considerando como "implicados" a los tres últimos consejeros de Salud de la Junta, Rocío Hernández, que actualmente ostenta el cargo; Catalina García (ahora consejera de Sostenibilidad de Medio Ambiente) y Jesús Aguirre (actual presidente del Parlamento autonómico). Por su parte, Adelante Andalucía ha acudido ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sumando además a la actual viceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y a la gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García.

