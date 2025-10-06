Espana agencias

El Consejo de Economistas eleva su previsión de crecimiento para 2025 hasta el 3 %

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 6 oct (EFECOM).- El Consejo General de Economistas (CGE) ha elevado cuatro décimas su previsión de crecimiento de la economía española para 2025, hasta el 3 %, debido al dinamismo de los dos primeros trimestres del año y al buen comportamiento de la demanda interna y del mercado de trabajo.

Así lo indican los economistas este lunes en su Observatorio Financiero, en el que señalan que esta revisión al alza se debe, igualmente, al mayor crecimiento de 2024 -tras la revisión del Instituto Nacional de Estadística (INE)- y a las señales expansivas de los indicadores adelantados.

Respecto al IPC medio para 2025, los economistas prevén que se sitúe en el 2,6 %, dos décimas más que la estimación anterior, debido fundamentalmente al aumento de las tasas anuales del tercer trimestre; mientras que la inflación subyacente se espera que se mantenga en el entorno del 2,2 % a final de año.

Mientras tanto, se revisa tres décimas a la baja la tasa de paro, hasta el 10,5 %, por la buena evolución de las cifras de empleo.

Los economistas mantienen el déficit publico de este año en el 3 % del PIB, teniendo en cuenta que, aunque la recaudación fiscal esté "en cifras récord", los gastos han aumentado (en parte por los efectos de la dana); y reducen la deuda hasta el 101,2 % del PIB. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El cura de Algeciras que vio al presunto yihadista atacar al sacristán asesinado: "Era como un espectro, tranquilo"

El cura de Algeciras que

El Supremo rechaza que la Miss Asturias vinculada a Ábalos acuse como víctima en el 'caso Koldo'

El Supremo rechaza que la

La Formación Mirlo sustituirá a la Patrulla Águila en el desfile del 12 de octubre con el nuevo avión Pilatus PC-21

La Formación Mirlo sustituirá a

El Nikkei cierra con nuevo récord tras superar brevemente la barrera de los 48.100 puntos

Infobae

Fedea pide cambios "inmediatos" en la reforma de pensiones ante el aumento del gasto

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid determina

La Audiencia de Madrid determina que la muerte de Mario Biondo, pareja de Raquel Sánchez Silva, pudo no ser un suicidio

Qué pueden hacer ahora los miembros de la Flotilla que denuncian un “trato inhumano” de Israel: “No veo recorrido jurídico”, responde un catedrático

Las enseñanzas de Daniel Ek, el hombre que fundó Spotify con 23 años: se levanta a las 6:30 pero no trabaja hasta las 10:30

La Audiencia de Barcelona avala el desahucio de una mujer con un contrato de alquiler no inscrito en el Registro de la Propiedad por la empresa arrendadora

Procedente el despido de una camarera que llamó “puto negro” a un compañero de origen senegalés en un hotel de San Sebastián

ECONOMÍA

David Martínez, el misterioso inversor

David Martínez, el misterioso inversor clave en la OPA de BBVA sobre Sabadell, decide hablar: “Calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Un trabajador gana un millón de euros en la lotería y acaba en el hospital tras celebrarlo: “Creo que lo hice mal”

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 6 de octubre

DEPORTES

El exfutbolista del Manchester United

El exfutbolista del Manchester United Demetri Mitchell utiliza la inteligencia artificial para negociar su último contrato: “ChatGPT es el mejor agente que he tenido”

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Detienen al exjugador mexicano del Deportivo de la Coruña Omar Bravo por abuso sexual infantil

El entrenador de Sinner habla sobre la derrota ante Alcaraz en el US Open: “Era mejor psicológica y físicamente”

El presidente de la UFC despeja las dudas sobre el próximo rival de Ilia Topuria