Pedro Sánchez cerrará en León una jornada de trabajo del PSOE el 25 y 26 de octubre

El presidente del PSOE, Pedro Sánchez, cerrará en León unas jornadas de trabajo del PSOE los días 25 y 26 de octubre, en un acto que contará también con la participación del candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez.

Así lo ha confirmado este miércoles el secretario de Organización del PSOE en la Comunidad, Daniel de la Rosa, quien ha subrayado que el encuentro se enmarca en la estrategia de trabajo conjunto entre la Comisión Ejecutiva Autonómica y la Comisión Ejecutiva Federal.

De la Rosa ha anunciado que el PSOE se centrará en su campaña de proximidad en todo el territorio autonómico, con presencia en cada cabecera de comarca y en las principales ciudades y ha indicado que los socialistas organizarán encuentros abiertos en barrios, como La Rondilla en Valladolid y Gamonal en Burgos, con el fin de reforzar el contacto directo con la ciudadanía.

El dirigente socialista ha defendido la utilidad de las conferencias sectoriales que el partido ya celebra con el objetivo de perfilar su programa electoral. Ha recordado que en León se celebró recientemente una dedicada a la gestión forestal y ha confirmado que la próxima tendrá lugar el 23 de octubre en Miranda de Ebro (Burgos), centrada en la industria. Posteriormente, el 15 de noviembre, la ciudad de Palencia acogerá otra conferencia sobre vivienda.

Según ha explicado, el primer borrador del programa electoral ya ha comenzado a debatirse en el seno de la Ejecutiva autonómica. En los próximos días se abrirá el diálogo a instituciones, asociaciones y colectivos de la sociedad civil con el propósito de integrar sus propuestas en el texto definitivo.

