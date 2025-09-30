Sánchez destaca que la UME está desplegada para hacer frente a las lluvias y tormentas que afectan a Ibiza y Formentera

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está desplegada "para dar apoyo a los equipos de emergencias locales" que están trabajando para hacer frente a la emergencia por las lluvias y tormentas que están afectando en las últimas horas las islas de Ibiza y Formentera.

En un mensaje en la red social 'X', el jefe del Ejecutivo ha avisado que sigue "muy pendiente" de la situación en el archipiélago balear ante las inundaciones de las últimas horas, al mismo tiempo que ha pedido "extremar la precaución" y que se "sigan las informaciones de los canales oficiales".

Un llamamiento que ha efectuado también el Govern local presidido por Marga Prohens, cuyo trabajo ahora mismo se centra en la coordinación del dispositivo formado por diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad para gestionar los incidentes derivados de las lluvias y tormentas en ambas islas.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

La UME actúa en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en Ibiza, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos. Hoy, 12 de ellos han partido desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar esta tarde a Ibiza, y está previsto que el resto, 140 efectivos, lleguen esta noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.