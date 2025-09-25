Espana agencias

Ione Belarra apoya la huelga del Sindicato de Estudiantes por Palestina: "El genocidio lo va a parar la gente decente"

Por Newsroom Infobae

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo a la huelga organizada por el Sindicato de Estudiantes el próximo 2 de octubre "para denunciar el genocidio del pueblo palestino" porque "solo así" se podrá detener "este intento de exterminio" de la población de Gaza.

En un mensaje en la red social X, la diputada de Podemos ha mandado todo su "apoyo" y "cariño" a los estudiantes, y ha comparado la huelga con las protestas acontecidas esta misma semana en Italia o las manifestaciones durante La Vuelta ciclista a España, que obligaron a anular la última etapa a su paso por Madrid.

"Quiero poner en valor las experiencias que ya se han llevado a cabo en Italia, también en España con ese parón a la vuelta ciclista para boicotear la participación de Israel", ha afirmado, asegurando a renglón seguido que el "genocidio solo lo va a parar la gente decente en todo el mundo", refiriéndose a la clase trabajadora.

Belarra ha lamentado que los "gobiernos no van a hacer nada para pararle los pies" al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por lo que ha alentado a acudir a la huelga que tendrá lugar el 2 de octubre a las 12.00 horas en distintas ciudades españolas.

