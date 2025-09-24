Espana agencias

Andalucía anuncia inversiones de 300 millones para construir mas autovías

Sevilla, 24 sep (EFECOM).- La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha anunciado en el Parlamento la puesta en marcha de un Plan de Autovías y Ejes de Gran Capacidad, dotado con 300 millones de euros, para mejorar las comunicaciones por carretera.

Este plan permitirá la construcción de 39 nuevos kilómetros de vías de alta capacidad, mediante "la reactivación de proyectos olvidados desde hace más de una década como la Autovía del Guadalhorce, la Autovía del Olivar, la Ronda Norte de Córdoba o la carretera Almonte-El Rocío (A-483)", ha señalado la Junta en un comunicado.

Díaz ha precisado que la inversión supera los 300 millones sin contar las expropiaciones. De ellos, casi la mitad están adjudicados o en obras (129 millones), mientras que el resto está en contratación o a punto de licitar.

La consejera ha señalado el desbloqueo de la Autovía del Guadalhorce (A-357), con la licitación del tramo entre Casapalma y Cerralba, que se llegó a adjudicar en 2010 pero nunca se llegó a iniciar por parte de los anteriores gobiernos. Con esta inversión, de 57 millones se retoma “una autovía clave para reforzar las comunicaciones de todos los municipios del Valle del Guadahorce con Málaga capital y la Costa del Sol”.

Ha avanzado que este otoño se licitará un tramo de 5 kilómetros de la autovía del Olivar desde Martos a la carretera A-6051, con una inversión prevista de 45 millones de euros. EFECOM

