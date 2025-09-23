Espana agencias

El Gobierno de Illa replica a Podemos que no ve "ningún elemento" racista en la propuesta de inmigración

La portavoz del Gobierno de Cataluña, Sílvia Paneque, ha replicado este martes a Podemos que no ve "ningún elemento" que pueda ser definido como racista en la proposición de ley para el traspaso a Catalunya de las competencias en materia de inmigración.

"Lo que podemos certificar es que no hay ningún elemento que pueda ser calificado de racistas en la proposición de ley. No entendemos y es poco afortunado el debate que se ha generado al respecto de esta tramitación", ha destacado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

A la espera del resultado de la votación en el Congreso, Paneque ha defendido que es una proposición "buena para Catalunya, y por lo tanto buena para el conjunto de España", por lo que ha considerado que sería una pérdida si decae y no puede iniciar su tramitación.

Tras pedir a los críticos con la proposición que se centren en el contenido del texto "y no de quién procede o quién el autor" de la iniciativa, ha defendido que el Govern siempre ha visto con buenos ojos el traspaso de dichas competencias.

Todo ello después de que el secretario general de Junts, Jordi Turull, haya acusado este mismo martes al presidente de la Generalitat, Salvador de Illa, de no haberse involucrado en las negociaciones para conseguir dicho traspaso.

"Era una competencia que queríamos y podíamos asumir", ha subrayado Paneque, que también ha salido en defensa del papel ejercido por el Gobierno de Pedro Sánchez al respecto.

De hecho, ha asegurado que en este debate los que deben dar explicaciones del motivo por el que se oponen a la proposición de ley son los que, con toda probabilidad, votarán en contra de ella en el Congreso.

"NO QUEDARÁ EN UN CAJÓN"

Al preguntársele qué pasará si la iniciativa decae, ha explicado que el Govern estudiará entonces que pasos puede hacer, pese a destacar que el Ejecutivo de Sánchez ya ha dicho que la proposición "no quedará en un cajón".

"El Gobierno no sólo ha trabajado para que llegar a buen puerto, sino que ha dicho que no la dejará en un cajón y que, si decae, trabajará para que esta iniciativa pueda tramitarse en un futuro", ha incidido.

Según Paneque, el Govern está en disposición de asumir las competencias de inmigración, dejando claro que si la gestionaran la podrían desarrollar de forma progresiva.

MOSSOS D'ESQUADRA

También ha lanzado un mensaje de apoyo a los Mossos d'Esquadra después de que Podemos asegurara que harían 'batidas racistas' si Catalunya asumiera las competencias immigratorias.

"Las actuaciones de los Mossos están fuera de toda duda. Enviamos un mensaje de apoyo al trabajo que hacen cada día, con actuaciones que están en las antípodas de lo que algunos han definido como actuaciones con toques o vinculadas al racismo", ha zanjado.

