Espana agencias

Vox contradice a la ONU, que ha concluido que Israel comete un "genocidio" en Gaza: "Es una guerra por un territorio"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha rechazado este martes la consideración de que Israel comete un genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza que ha hecho una comisión de investigación de la ONU, y ha asegurado que lo que allí ocurre "es una guerra por un territorio".

La comisión de investigación de la ONU que ha examinado los abusos perpetrados en el marco de la ofensiva militar que comenzó en octubre de 2023 ha determinado que las autoridades y las fuerzas israelíes han cometido al menos cuatro de los cinco actos descritos como genocidas en la Convención contra el Genocidio de 1948: asesinatos, daños físicos o psicológicos graves, condiciones de vida encaminadas a la destrucción de los palestinos y medidas destinadas a prevenir nuevos nacimientos.

En rueda de prensa en Congreso, la portavoz parlamentaria de Vox ha señalado que "el genocidio se refiere fundamentalmente al exterminio de pueblos por razones de raza, religión o nacionalidad" y ha asegurado que la situación en la Franja de Gaza "es una guerra por un territorio". "Es decir, técnicamente no tendría, a priori, mucho que ver", ha añadido.

"POPULISMO Y UNA CORTINA DE HUMO"

A renglón seguido, Rodríguez de Millán ha abundado en las críticas de Vox contra el Gobierno, al que acusa de "populismo" por su postura sobre Palestina y al que atribuye un intento de "tapar" la presunta corrupción con el asunto. "Es una cortina de humo", considera.

Así, se ha referido a la protesta que paralizó La Vuelta Ciclista el domingo, "jaleada" por el presidente, Pedro Sánchez, que "lanzó a sus hordas de extrema izquierda" a las calles para "montar barricadas" y "reventar uno de los eventos deportivos más importantes de España". "Se puso en peligro deliberadamente a familias, niños y policías", ha avisado la portavoz parlamentaria.

Rodríguez de Millán ha informado de que Vox solicitará la comparecencia en el Congreso de los ministros del Interior y de Deportes, Fernando Grande-Marlaska y Pilar Alegría, respectivamente, para que den cuenta sobre el operativo de seguridad, "por qué apoyaron una manifestación que reventó La Vuelta". "No es desidia, incapacidad o dejadez, es que tienen un pie en la moqueta y otro en la barricada", ha argumentado.

La portavoz también ha arremetido contra Marlaska, al que ha llamado "cínico" por asegurar que la protesta fue "pacífica" y acto seguido desear una pronta recuperación a los 22 policías heridos, y contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al que ha llamado "indigno" y "admirador de (Arnaldo) Otegi" por asegurar hace dos años que "Bildu ha hecho más España que los patrioteros de bandera".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís urge a activar la comisión de la dana en el Congreso, pero Ibañéz prioriza que vaya Mazón a Sánchez

Compromís urge a activar la

El Congreso dará la próxima semana un paso más para constituir el Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria

El Congreso dará la próxima

Vox acusa al PP de "copiarles, no saber defender sus principios, dar bandazos y obedecer solo a las encuestas"

Vox acusa al PP de

España y otros 15 países con ciudadanos en la flotilla a Gaza advierten a Israel contra ataques o detenciones ilegales

España y otros 15 países

Sumar dirigirá por primera vez en la legislatura una pregunta a un ministro del PSOE en el Pleno del Congreso

Sumar dirigirá por primera vez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Francia desarrolla una nueva versión

Francia desarrolla una nueva versión de su misil nuclear M51: mejorará su alcance y precisión para equipar los submarinos

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Esto es lo más importante de la nómina y no le echas ni cuenta”

Anticorrupción se opone a la libertad de Santos Cerdán y tilda su petición de “consideraciones políticas y abiertamente especulativas”

Javier Pérez, experto en comunicación no verbal, explica cuál es “uno de los gestos en los que debes fijarte para detectar incomodidad”

Comienza la operación militar que reforzará Canarias: buques, cazas y helicópteros desplegados en el Atlántico

ECONOMÍA

Sorteo 2 de la Triplex

Sorteo 2 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Así se calcula la indemnización por despido en un fijo discontinuo, según un abogado: “Hay mucha confusión”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El polémico requisito de Flandes para los alquileres sociales: “Es principalmente en su propio interés”

DEPORTES

Carlos de Andrés (TVE) dice

Carlos de Andrés (TVE) dice que La Vuelta ha sido “como el chiste del torero”: “La UCI ha perdido el control del ciclismo, toma medidas que me dan vergüenza”

Los errores que no debes cometer si vas a empezar a correr, según una podóloga: “Compra las zapatillas por la tarde”

Del Atlético de Madrid al Movistar Team: la presencia de Israel en otros ámbitos deportivos

Pedro Delgado carga contra Pedro Sánchez y los nacionalistas por lo ocurrido en La Vuelta y Rufián responde: “Lo de Perico siempre se ha sabido”

La Unión Ciclista Internacional carga contra Pedro Sánchez por su apoyo a las protestas: “La competición se ha visto perturbada casi a diario”