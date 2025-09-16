Espana agencias

Pere Aragonès renuncia a su sueldo de expresidente para trabajar en la empresa familiar

Por Newsroom Infobae

Guardar

El expresidente de la Generalitat Pere Aragonès ha renunciado este martes al sueldo que la ley prevé para los expresidentes de la Generalitat durante los cuatro primeros años tras finalizar el mandato para iniciar "una nueva etapa al frente de la empresa familiar".

"De la política institucional se debe poder --y querer-- salir. Lo he defendido siempre. Es fundamental saber cerrar bien las etapas para continuar siendo útil: ni aferrarse a los cargos, ni convertirlos meramente en un medio de subsistencia ni tampoco acabar reducido a una figura de vitrina", ha dicho en un comunicado.

Aragonés --que dejó el cargo hace 13 meses-- ha asegurado que en su primer año como expresidente se ha dedicado "a ordenar el legado del Govern republicano y a organizar proyectos y prioridades para continuar haciendo servicio a la ciudadanía".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)

