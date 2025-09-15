Espana agencias

Almeida advierte de que "lo peor de Sánchez está por llegar": "Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha advertido de que "lo peor de Pedro Sánchez está por llegar" y que hay que estar preparados "desde la democracia y desde el Estado de Derecho". "Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar", ha vaticinado en un desayuno informativo, presentado por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Almeida tiene claro que tras lo ocurrido ayer en La Vuelta Ciclista se demuestra que Sánchez como presidente del Gobierno dio "un salto extraordinariamente cualitativo". "Sabiendo que se estaban organizando algaradas violentas en las calles de Madrid decir por la mañana las palabras que expresó, animando a los manifestantes a profundizar en esas algaradas es un salto cualitativo incluso para Pedro Sánchez", ha insistido.

"A partir de ahora ya no sólo vale con señalar como culpables de todo lo malo que pasa en España. Ahora ya no vale con decir que somos la sede social de la 'fachosfera', ahora ya no vale con decirle a los madrileños que son egoístas. Ahora si es necesario también reventarán las calles. Ese es el mensaje que se transmite ayer por parte del Gobierno", ha condenado.

Almeida echa en falta que tanto el presidente como el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se hayan pronunciado desde ayer, tras los incidentes, porque lo único que ha escuchado es la comparecencia del delegado del Gobierno, Francisco Martín, "justificando y amparando lo que pasó ayer en las calles de Madrid".

"Lo peor de Sánchez está por llegar. Después de todo lo que hemos visto de Pedro Sánchez, después de cómo es capaz de estirar hasta el límite las costuras de nuestra democracia, lo peor de Pedro Sánchez está por llegar. Va a hacer cosas que no somos capaces ni de imaginar en estos momentos. Va a hacer y va a ejecutar decisiones políticas que nos cuesta en estos momentos siquiera plantearnos que se pudieran ejecutar. Lo peor está por llegar y tenemos que estar preparados, desde la democracia y desde el Estado de Derecho, para responder al desafío más serio que jamás hemos tenido contra nuestro modelo constitucional, de convivencia desde la aprobación de la Constitución", ha argumentado.

Martínez-Almeida también ha añadido que el PP les ganará "con la fuerza de las urnas, con la fuerza de los votos". "Nosotros no vamos a apelar a otro tipo de fuerza ni nosotros vamos a apelar a las calles. Les vamos a ganar. Pero que nadie lo dude, lo peor de Sánchez está por llegar", ha advertido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP balear garantiza cumplimiento de acuerdos con Vox, pero señala que los proyectos lingüísticos son principios rectores

PP balear garantiza cumplimiento de

Illa afirma que la guerra en Gaza es un genocidio: "Sorprende que la derecha lo siga negando"

Illa afirma que la guerra

IU defiende que las protestas en La Vuelta fueron pacíficas y sin violencia y critica a Feijóo: El "ridículo" es del PP

IU defiende que las protestas

López defiende que tienen "el deber" de seguir aunque no tengan PGE para aplicar medidas sociales y que no llegue Vox

López defiende que tienen "el

Feijóo culpa a Sánchez de los "actos de violencia" en La Vuelta y no lo ve "digno" del cargo: "No tiene límites"

Feijóo culpa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia frena al Banco

La Justicia frena al Banco Santander y le hace perder 22.266 euros por no llevar a cabo la liquidación de intereses dentro de plazo

La Justicia Navarra concede a una madre soltera 10 semanas adicionales de permiso por nacimiento y cuidado de hijo

Los 21 días que transformaron la Vuelta en un conflicto internacional: las protestas que tensaron la relación con Israel y obligaron a todos los partidos a posicionarse

Todo lo que se sabe del doble asesinato en un bar de Carmona, Sevilla: dos detenidos, un intento de huida con unas sábanas y un arma de fuego en el Guadalquivir

Vox seduce a los jóvenes más que PSOE y PP: la tradición, el discurso identitario y las redes sociales son las claves de su éxito entre ellos

ECONOMÍA

Más allá de la reducción

Más allá de la reducción de jornada: las otras estrategias que pueden aumentar la conciliación entre la vida personal y el trabajo

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

La afiliación extranjera en España supera los tres millones en agosto, pero pierde más de 22.000 trabajadores con respecto al mes anterior

Víctor Arpa, abogado laboralista, lanza un mensaje crítico: “Dejad de autoengañaros, no le habéis hecho un favor a vuestra empleada del hogar”

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao