Espana agencias

El PP asegura que Sánchez ha convivido con la prostitución: "Iría a buscar a su mujer cuando era contable en las saunas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha "convivido" con la prostitución con "normalidad", aludiendo a la actuación de su exministro José Luis Ábalos y a los negocios de su suegro en saunas "donde se ejercía la prostitución".

"Yo me imagino que Pedro Sánchez alguna vez iría a buscar a su mujer al trabajo cuando era contable de estas saunas donde se ejercía la prostitución. Habitualmente las parejas se van a buscar al trabajo. Pues me imagino que a lo mejor Sánchez se pasaba por allí, donde había sobres para publicidad, donde se ejercía la prostitución, donde había tráfico de drogas", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Muñoz ha señalado que el PP no sostiene que Sánchez "defienda" la prostitución sino que "ha vivido en normalidad" con ella, recalcando de nuevo que "ha tenido ministros de su confianza que han introducido la prostitución en el Gobierno". "No es valorativo, es descriptivo", ha aseverado.

Por eso, ha asegurado que es "hipócrita" que en esa tesitura el jefe del Ejecutivo anuncie una ley para abolir la prostitución. "Hombre, cuando menos es hipócrita, ¿no? Incluso ridículo", ha exclamado Muñoz.

EL PRIMER PLENO CON UN GOBIERNO "RODEADO POR LA CORRUPCIÓN"

La dirigente del PP ha señalado que abren el curso parlamentario y el primer Pleno con un Gobierno "totalmente rodeado por la corrupción, sin mayoría parlamentaria para sacar sus leyes y sin Presupuestos Generales del Estado".

"Ayer mismo hemos visto lo que pasaba en Francia. Un Gobierno ha caído precisamente por no tener la aprobación del Parlamento francés a sus cuentas generales. Y eso que es lo normal en un país democrático, pues estamos viendo que en España es una completa anomalía inexplicablemente", ha manifestado.

Además, ha criticado que se empiece a aceptar como normal que cada semana "alguien cercano" al presidente del Gobierno "pase por los juzgados", aludiendo a la citación ante el juez este miércoles de la esposa del presidente, Begoña Gómez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos por la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.

Aunque ha dicho desconocer si las acciones de Begoña Gómez "encajarán en un tipo penal y acabará siendo condenada por algún delito", ha recalcado que desde el "punto de vista ético y moral es profundamente reprochable" que "se valga de su condición de mujer del presidente del Gobierno y de todos los instrumentos de los que posee en Moncloa para sus negocios privados". A su entender, debería conllevar "la dimisión del presidente Sánchez".

LAS DECLARACIONES DE LA EXMUJER DE ÁBALOS

Después de que Carolina Perles, exmujer de Ábalos, haya afirmado que contó las infidelidades de su marido a personas de la cúpula del PSOE, Muñoz ha dicho que "no puede sorprender" que dijera que "Sánchez y Begoña Gómez eran conocedores de lo que hacía" el exministro porque "ella misma les había informado". Sin embargo, ha dicho que "no hicieron absolutamente nada".

"No le podía sorprender que su mejor amigo, al que llevó en su campaña, al que llevó en su coche, con el que fue a las primarias, al que nombró secretario de Organización de su partido, al que después nombró ministro de Transportes metiese la prostitución en el gobierno con contratos públicos a prostitutas", ha manifestado, para insistir en que Sánchez "no hizo nada" porque "estaba acostumbrado a convivir con el negocio de la prostitución".

Finalmente, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que, "ante todos estos escándalos de corrupción", el Gobierno de Sánchez "no sólo no da explicaciones" y "no da respuestas" sino que "ataca a quienes lo denuncian", como la prensa o los jueces.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Supremo descarta suspender en el cargo a García Ortiz pero emplaza a la propia Fiscalía a estudiarlo

El Supremo descarta suspender en

El PP replica a Vox que "no conviene exagerar" porque ellos también coinciden con Junts en votaciones del Congreso

El PP replica a Vox

Los indicios por los que el Supremo envía a juicio al fiscal general del Estado

Los indicios por los que

Sumar prioriza la "asfixia económica" a Israel y esquiva la propuesta de intervención militar del diputado de Compromís

Sumar prioriza la "asfixia económica"

Metsola dice que no teme abordar el uso del catalán y que el análisis "está en marcha"

Metsola dice que no teme
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Almeida confirma que Madrid recibirá

Almeida confirma que Madrid recibirá la última etapa de la Vuelta y que evitará “por todos los medios” que las protestas acaben en disturbios

El Gobierno prohíbe la entrada en España a dos ministros de Netanyahu

El juez manda al banquillo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la filtración de información sensible del novio de Ayuso

Una española que vive en Argentina da su opinión sobre uno de los temas más polémicos: “No es lo mismo ser de un país conquistado que uno conquistador”

¿Estás obligado a apartarte si vas por el carril izquierdo a 120 km/h y alguien te quiere adelantar?: la DGT aclara esta duda

ECONOMÍA

Cuál es el precio máximo

Cuál es el precio máximo y mínimo de la luz en España para este 10 de septiembre

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 9 septiembre

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

El dueño de un bar explica la realidad de este negocio en España: “Los clientes son lo más difícil de gestionar”

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

DEPORTES

El Gran Premio de Madrid

El Gran Premio de Madrid 2026 empieza la cuenta atrás: ya hay fecha para la venta de entradas

El dinero que se llevará Hacienda tras la victoria de Carlos Alcaraz en el US Open: es el premio más grande de la historia del tenis

Topuria habla sobre una supuesta pelea contra el campeón mundial de boxeo Terence Crawford: “Lo pondría a dormir en el primer contacto”

Fernando Alonso habla sobre la situación de Aston Martin: “No tenemos ninguna aspiración este año”

La policía detiene al “piloto fantasma de Fórmula 1” tras seis años de búsqueda: conducía un coche de GP2 con los colores de Ferrari