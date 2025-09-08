Espana agencias

El PP de Madrid cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que a Feijóo "también le guste"

El secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano, cree que la frase 'me gusta la fruta' "define a Madrid" y es "un placer" que al presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, de quien circula un vídeo en redes sociales coreando la frase en un karaoke, "también le guste la fruta".

Desde el Palacio de Cibeles, donde ha estado acompañando al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, en el Pleno del Estado de la Ciudad, Serrano ha tirado de ironía para afirmar que "es una frase que no sólo define a Madrid sino que define lo que es un principio saludable", que es el gusto por la fruta.

"Para nosotros es un placer que a Alberto Núñez Feijóo también le guste la fruta como a nosotros aunque entiendo que la izquierda está buscando siempre algún tipo de crítica a algunas frases, a algunas cuestiones que haga el Partido Popular", ha contestado Serrano, que ve que en la izquierda están "nerviosos".

Y lo están, según su argumentación, por "un Gobierno de España totalmente rodeado por sus casos de corrupción". "Hoy el PSOE está más preocupado por lo que pueda decir su fontanera Leire (Díez) en la comisión de investigación del Senado que de la valoración de la gestión del alcalde de la ciudad de Madrid", ha manifestado.

"Es un Gobierno de España rodeado de corrupción, con un presidente rodeado de corrupción en su Gobierno, en su partido y en su familia, y con una situación política de total parálisis", ha analizado Serrano, frente a un líder de la oposición, Feijóo, "que aglutina una mayoría social más amplia consolidándose como la única alternativa posible a este desgobierno".

