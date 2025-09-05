Hablamos Español espera que el TS revoque la sentencia del TSJ de Baleares que rechaza el 25% de castellano en clases

La asociación Hablamos Español ha deseado que el Tribunal Supremo (TS) revoque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a través de la cual rechaza que el 25% del horario lectivo se imparta en castellano.

El fallo conocido este jueves, ha apuntado la asociación en un comunicado, "no entra en el fondo de la cuestión", ya que no se consideró que el recurrente, PLIS Educación, estuviera "legitimado" para ello.

"Lamentamos el fallo en contra publicado ayer, uno más de la justicia autonómica balear, que junto con la gallega, es la que más falla en contra de los derechos de los hispanohablantes", ha señalado Hablamos Español.

Su presidenta, Gloria Lago, ha recordado que ellos ya recurrieron ante el Supremo otra sentencia del TSJIB publicada el año pasado y que desestimaba la pretensión de una familia, a la que asesoran, de que su hijo recibiese un 25% de las clases en castellano.

También ha esperado que el TS se pronuncie a su favor en este procedimiento, dado que "tres magistrados del TSJIB emitieron votos particulares favorables a nuestros argumentos". "No fue una decisión ni mucho menos unánime", ha subrayado Lago.