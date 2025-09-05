Espana agencias

Hablamos Español espera que el TS revoque la sentencia del TSJ de Baleares que rechaza el 25% de castellano en clases

Por Newsroom Infobae

Guardar

La asociación Hablamos Español ha deseado que el Tribunal Supremo (TS) revoque la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) a través de la cual rechaza que el 25% del horario lectivo se imparta en castellano.

El fallo conocido este jueves, ha apuntado la asociación en un comunicado, "no entra en el fondo de la cuestión", ya que no se consideró que el recurrente, PLIS Educación, estuviera "legitimado" para ello.

"Lamentamos el fallo en contra publicado ayer, uno más de la justicia autonómica balear, que junto con la gallega, es la que más falla en contra de los derechos de los hispanohablantes", ha señalado Hablamos Español.

Su presidenta, Gloria Lago, ha recordado que ellos ya recurrieron ante el Supremo otra sentencia del TSJIB publicada el año pasado y que desestimaba la pretensión de una familia, a la que asesoran, de que su hijo recibiese un 25% de las clases en castellano.

También ha esperado que el TS se pronuncie a su favor en este procedimiento, dado que "tres magistrados del TSJIB emitieron votos particulares favorables a nuestros argumentos". "No fue una decisión ni mucho menos unánime", ha subrayado Lago.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Bustinduy pide dejarse de "hipocresía" porque en España ha habido causas judiciales con motivaciones políticas

Bustinduy pide dejarse de "hipocresía"

El ayuntamiento de Castellón se desliga de los mensajes contra Sánchez en paneles informativos y lo achaca a un hackeo

El ayuntamiento de Castellón se

Feijóo acusa a Sánchez de tener miedo a las urnas: "Antes que él, solo Franco creía que las elecciones eran un incordio"

Feijóo acusa a Sánchez de

Suspenden condena de cárcel por agresión sexual y violencia a su pareja, con condiciones

Suspenden condena de cárcel por

Montero augura que es el "último" curso de Moreno y lanza al PSOE-A a "convencer" a los andaluces para "vencer"

Montero augura que es el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Abre el año judicial entre

Abre el año judicial entre acusaciones veladas al Gobierno, defensa de la independencia judicial y un fiscal general “firme” en su posición

El Gobierno reitera su apoyo a Ucrania pero no se atreve a dar el paso al envío de tropas: “Cuando se llegue a una paz”

Feijóo reafirma su decisión de no acudir a la apertura del año judicial: “Me alegro de no estar presente allí”

El fiscal general, en la apertura del año judicial más polémico: “Soy consciente de las singulares circunstancias de mi intervención. Estoy aquí porque creo en la Justicia”

Detenido en Castelldefels un violador en serie que agredía a sus víctimas disfrazado

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 5 septiembre

La economista Lorena Álvarez explica cómo pagar menos intereses en tu hipoteca: “Conseguiremos que mes a mes tengamos un poquito más de respiro”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Alcaraz busca cambiar su historia

Alcaraz busca cambiar su historia con Djokovic en pista dura y pasar a la final en el US Open, el torneo que le convirtió en número uno

Oscar Piastri, sobre las comparaciones con Michael Schumacher: “Lo acepto”

A qué hora y dónde ver el partido disputado en Sofía entre España y Bulgaria de clasificación para el Mundial 2026

El homenaje de Ferrari a Niki Lauda, uno de los mejores pilotos de la historia de la F1: así será la decoración del monoplaza para el próximo Gran Premio

Conor McGregor y su pasado como futbolista antes de triunfar en la UFC: era el goleador del equipo