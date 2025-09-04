Boye pide al TC ser "coherente" sobre el recurso de Puigdemont por la no aplicación de la amnistía

El abogado del expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que sea "coherente" al estudiar la admisión a trámite del recurso de Puigdemont contra la no aplicación de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Supremo (TS).

En una entrevista este jueves en 3Cat recogida por Europa Press, Boye ha sostenido que el Alto tribunal debería ser "coherente con su propia decisión de declarar constitucional la Ley de Amnistía", al ser preguntado por si cree que admitirá a trámite el recurso de Puigdemont.

"Yo sigo pensando que tenemos razón. Si no nos la da el Constitucional, nos la dará Estrasburgo", ha añadido el abogado de Puigdemont.

También ha señalado que será "muy importante" la conclusión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la inmunidad de los exeurodiputados Puidemont, Toni Comín y Clara Ponsatí.

El abogado ha destacado que estas conclusiones van a "sentar un precedente" y aclararán los límites y prerrogativas de la inmunidad parlamentaria.

Boye ya afirmado que prevé que a finales de octubre se conozca la resolución final del TJUE sobre este caso.