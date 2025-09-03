Puigdemont se reúne este miércoles en Waterloo (Bélgica) con la dirección permanente de Junts

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, se ha reunido este miércoles en Waterloo (Bélgica) con la dirección permanente del partido, han informado fuentes de la formación a Europa Press.

Esta reunión se produce tras el encuentro este martes entre Puigdemont y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Delegación del Govern en Bruselas, aunque las mismas fuentes han explicado que se trata de una reunión habitual de la dirección del partido.

En el encuentro han estado presentes el secretario general del partido, Jordi Turull; la líder en el Congreso, Miriam Nogueras; el presidente del Parlament, Josep Rull; el líder del grupo del Parlament, Albert Batet, y la portavoz en el Parlament, Mònica Sales.

También han participado el portavoz de la formación, Josep Rius; el portavoz en el Senado, Eduard Pujol; el vicepresidente de Junts y diputado en el Parlament, Toni Castellà, y el exeurodiputado Toni Comín, entre otros.

Además, está previsto que Puigdemont se reúna el 15 y 16 de septiembre con la treintena de diputados de Junts en el Parlament para fijar su estrategia de cara al inicio del curso político.