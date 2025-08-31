Espana agencias

Teruel Existe recoge apoyos en Vinaroz (Castellón) para reclamar laconstrucción de la A-68

Por Newsroom Infobae

Guardar

El Movimiento ciudadano Teruel Existe y representantes del grupo parlamentario Aragón-Teruel Existe se han desplazado este sábado a la localidad castellonense de Vinaroz para llevar a cabo una jornada de recogida de firmas en apoyo a la construcción de la autovía A-68 en la provincia de Teruel.

La iniciativa, celebrada en la céntrica plaza San Agustín, ha contado con una notable participación de vecinos y vecinas que se han acercado a firmar y mostrar su respaldo a una infraestructura clave para la vertebración del territorio.

El diputado de Aragón-Teruel Existe Joaquín Moreno ha explicado que con esta acción han querido recabar apoyos y firmas "porque entendemos que esto es una autovía histórica que no se ha cumplido a lo largo de los tres gobiernos; desde Zapatero, pasando por el gobierno de Rajoy y terminando con el gobierno de Sánchez. Y porque significaría el desarrollo de las provincias de Castellón, de Teruel y de Zaragoza. Una infraestructura largamente esperada, con una incertidumbre alta y que puede significar el ser o no ser para todo el Bajo Aragón histórico".

Por su parte, el portavoz del Movimiento ciudadano en el Bajo Aragón, Diego Moreno, ha destacado el éxito de la jornada: "Hoy nos hemos desplazado hasta Vinaròs para buscar la colaboración de todos los ciudadanos, para recoger firmas y reivindicar una infraestructura tan necesaria para vertebrar el Bajo Aragón. Ha sido todo un éxito y lo está siendo. Queremos que se haga realidad la autovía A-68, para eso estamos aquí, y no vamos a parar hasta que la A-68 sea una realidad".

Con esta acción, Teruel Existe sigue avanzando en su campaña de movilización social para exigir al Gobierno central que cumpla con los compromisos adquiridos y acelere la ejecución de esta vía de comunicación que unirá el Mediterráneo con el interior peninsular, favoreciendo el desarrollo económico, la seguridad vial y la cohesión territorial.

MESES DE MOVILIZACIONES

En los últimos meses, Teruel Existe ha intensificado su campaña de movilización para reclamar la construcción inmediata de la A-68, impulsando diferentes acciones en el territorio, y han insistido en que seguirán insistiendo hasta que esta infraestructura sea una realidad.

En diciembre de 2024, más de 300 personas se concentraron en Alcañiz en un acto simbólico donde se escenificó la construcción del "primer metro" de la autovía, bajo el lema '¡Que no nos tomen por inocentes!', recordando que los proyectos de varios tramos ya están redactados pero siguen sin licitarse.

En marzo de 2025, el movimiento ciudadano se trasladó a La Puebla de Híjar, donde decenas de personas denunciaron con una protesta los reiterados incumplimientos de los diferentes gobiernos estatales, recordando que todos han prometido la A-68 y ninguno la ha ejecutado.

Y en mayo de 2025, se organizó una marcha reivindicativa en Pina de Ebro, con carácter festivo y participativo, que volvió a poner de manifiesto la urgencia de que la autovía se incluya de manera prioritaria en los Presupuestos Generales del Estado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez denuncia la "injusta" revocación de visados a Palestina y exige que se escuche su voz en la ONU

Sánchez denuncia la "injusta" revocación

La Diputación de Ourense asume la extinción del incendio del vertedero de A Rúa mediante una contratación de emergencia

La Diputación de Ourense asume

Barbón llama a la "pruedencia" en zonas afectadas por incendios forestales: "Se sigue trabajando en enfriar el terreno"

Barbón llama a la "pruedencia"

El PP pide al Gobierno un "plan de choque" para que las familias puedan afrontar el inicio del curso escolar 2025-2026

El PP pide al Gobierno

Melilla acusa al Gobierno central de "abandono" en la gestión de menores migrantes y critica "la exclusión" de Cataluña

Melilla acusa al Gobierno central
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un ingeniero español explica cuáles

Un ingeniero español explica cuáles son los países con más y mejores aviones de combate: “Esto es flipante”

Operación retorno, en directo: consulta el mapa de la DGT y el estado de las carreteras el último fin de semana de agosto

Un incendio de un tren en Ciudad Real obliga a cortar los AVE entre Madrid y Andalucía y a desalojar 210 pasajeros durante unas tres horas

Hazte Oír coloca una pancarta gigante en la puerta del hotel en el que se hospedan Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Andorra: “Corrupto”

El EKO, espacio sociocultural de Carabanchel, denuncia graves amenazas por parte del fondo inmobiliario Midtown Capital Partners

ECONOMÍA

Lotería 6/49: la combinación ganadora

Lotería 6/49: la combinación ganadora del sorteo de este 30 de agosto

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 5 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Cristina Clemente, notaria, aclara la verdad sobre el truco para evitar el Impuesto de Sucesiones: “No existe una cláusula secreta”

Alemania propone una pensión de 10 euros al mes para los niños mayores de 6 años: los padres deberán invertir el dinero en acciones

DEPORTES

Cómo es Almaty, el nuevo

Cómo es Almaty, el nuevo rival en Champions que llevará al Real Madrid a Kazajistán: “Una de las mayores sorpresas de mi vida”

Cáncer de testículos, fractura de codo y múltiples caídas: el nuevo líder de la Vuelta a España y su ejemplar historia de superación

Tsitsipas pierde el partido y los nervios tras la derrota en el US Open: “Luego no te preguntes por qué te tiro un pelotazo”

Kairat Almaty, el ‘lejano’ rival del Real Madrid en Champions: es su primera vez en Europa y se encuentra a 8.000 km de la capital española

Así han quedado los cruces de la primera fase de la Champions: estos son todos los rivales del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético, Athletic y Villarreal