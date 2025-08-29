Espana agencias

Los Reyes trasladaron en Verín (Ourense) su "gratitud y reconocimiento" a los que lucharon contra los incendios

Vecinos del municipio ourensano de Verín y autoridades fueron este jueves los encargados de trasladar a los Reyes el impacto que los incendios tienen sobre la población y el medio rural, así como las labores de recuperación que se desarrollan tras la oleada de incendios que asoló la provincia de Ourense.

Felipe VI y la reina Letizia, acompañados por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, comenzaron su visita en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV.

Los monarcas llegaron en helicóptero a Verín, donde fueron recibidos entre aplausos y vítores de los vecinos, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el alcalde de Verín, Gerardo Seoane; y el regidor de Monterrei, José Luis Suárez, entre otras autoridades.

Una vez en el interior del centro, se dirigieron a la sala de control donde conocieron, de la mano de la jefa del Servicio Provincial de Incendios de Ourense, Sandra Martínez, la situación de la provincia y de las tareas que se realizan actualmente sobre el terreno.

Tras ello, los monarcas agradecieron a los representantes de los equipos de emergencia, entre los que se encontraban miembros de la UME, Brilat, del Cuerpo de Bomberos de la República Portuguesa, Guardia Civil, Brigadistas, entre otros, la labor realizada en las zonas afectadas por los incendios.

Los reyes también se interesaron por la salud de los heridos y Felipe VI hizo un reconocimiento "muy especial y muy agradecido" a los efectivos que estos días trabajaron para salvar vidas y luchar contra los incendios.

"Gratitud, reconocimiento y también comprensión porque solo cada uno de vosotros sabe lo que tuvo que pasar, las dificultades, superar las propias competencias y posibilidades para poder hacer el trabajo como hicisteis", expresaron los monarcas.

Antes de salir del centro de coordinación los monarcas también saludaron a alcaldes de municipios afectados por los incendios, entre los que se encontraban los regidores de Castrelo de Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Viana do Bolo, Vilardevós y Vilariño de Conso, Ríos.

A continuación, se desplazaron hasta una explotación ganadera en Cualedro donde los ganaderos le trasladaron el impacto de estos fuegos en el sector.

"UNA VISITA MUY CERCANA"

La última parada de su recorrido fue en el colegio de Meneiros, donde los Reyes pudieron conversar con los vecinos que le trasladaron, tal y como explicó el alcalde de Monterrei, la situación que vive el rural.

Ante los vecinos, Felipe VI instó a extraer "enseñanzas" de los incendios para "ser más fuertes en el futuro", al tiempo que explicó que "querían estar" en Ourense para escuchar a los vecinos, "verles las cara" y conocer el "drama humano" que supusieron los incendios, así como la perdida económica.

En este sentido, los ciudadanos apostaron por "un cambio" y su reclamación principal fue la de realizar tareas para limpiar los montes y la protección de los núcleos de población.

El alcalde de Monterrei se mostró agradecido con la visita de los monarcas, la cual calificó como "muy cercana" e "importante". "Estas visitas nos dan mucho ánimo y fuerza", afirmó el regidor.

