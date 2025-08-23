Exteriores protesta ante el Gobierno israelí por denegar la entrada a Collboni

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha hecho llegar su protesta al Gobierno israelí por su decisión de denegar la entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, impidiendo así que pudiera llevar a cabo una visita que le iba a llevar a Jerusalén y a la ciudad palestina de Ramala.

Fuentes del departamento que encabeza José Manuel Albares han señalado a Europa Press que el Ministerio "ha protestado ante las autoridades israelíes tras conocer que se le ha denegado el visado de entrada" a Collboni, si bien no han aclarado por qué vía se ha hecho llegar dicha protesta ni en qué terminos.

Actualmente, Israel carece de embajador en Madrid, después de que el Gobierno de Benjamin Netanyahu procediera a retirar a la embajadora Rodica Radian-Gordon en mayo de 2024 en respuesta al reconocimiento del Estado palestino por parte del Ejecutivo.

Desde entonces, la representación ha estado ejercida a nivel de encargado de negocios. Dan Poraz, quien quedó al frente de la Embajada tras la marcha de Rodian-Gordon, fue convocado en varias ocasiones en el Ministerio de Exteriores para hacerle llegar distintas quejas y protestas en nombre del Gobierno, la última de ellas a finales de julio, poco antes de ser relevado a principios de agosto por Dana Erlich.

En declaraciones a Europa Press, fuentes diplomáticas israelíes han justificado la decisión de no permitir la entrada de Collboni, que entre otros iba a inaugurar la calle Barcelona en Jerusalén y a reunirse con el primer ministro palestino en Ramala: "La decisión del Ayuntamiento de Barcelona de boicotear al Estado de Israel tiene consecuencias".

A finales de junio, el consejo municipal barcelonés acordó romper relaciones con el Gobierno israelí así como el acuerdo de amistad con la ciudad de Tel Aviv en respuesta a los ataques israelíes "contra la población civil palestina".

"El Gobierno de Israel considera esta medida una manifestación de una política hostil e incitadora contra Israel y sus ciudadanos de manera sistemática, y por ello ha decidido denegar la entrada del alcalde al país", han esgrimido las fuentes.

"No es aceptable que quien actúa para boicotear a Israel y romper vínculos con él pueda ser considerado un invitado bienvenido", han recalcado desde el Ejecutivo que encabeza Benjamin Netanyahu.

Por su parte, Collboni ha denunciado en redes sociales que "el Gobierno israelí busca aislar al pueblo palestino y ocultar al mundo las constantes violaciones de los Derechos Humanos que sufren". Tras conocer que no podrá viajar a Israel, ha dejado claro que "este veto" reforzará su "determinación" de seguir trabajando "incansablemente por la paz, la justicia y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino".