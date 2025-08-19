NC-BC recuerda a Clavijo que "la mayoría" de sus peticiones a Sánchez fueron rechazadas en el Congreso por PP y Vox

El secretario nacional de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Luis Campos, ha dicho al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que "la mayoría" de sus peticiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido "rechazadas" por PP y VOX.

En un comunicado, al nacionalista ha entendido que reuniones estivales como la que tuvo lugar este lunes entre Clavijo y Sánchez, --donde el canario propuso un 'decreto ley canario' para cumplir con los asuntos pendientes de la Agenda Canaria-- "se están convirtiendo en protocolarias, pero carecen de una verdadera intencionalidad para desatascar los problemas de los canarios".

Para Campos, "esta proclama de decreto ley parte de un antecedente que obvia Fernando Clavijo, y es que las demandas que conlleva ya han sido llevadas al Congreso de los Diputados y han sido rechazadas tanto por sus socios en el Gobierno de Canarias, el PP, como por VOX, socio en varios Ayuntamientos".

"No obstante --comentó-- desde la formación canarista se estudiará cuando toque el desarrollo de la propuesta en sí", pero advierte de que no permitirán "más cortinas de humo que busquen salvar los pactos partidistas suscritos entre CC y el PSOE".

"No vamos a permitir que se utilice a Canarias y a sus instituciones públicas para salvar acuerdos entre partidos políticos, que es lo que parece intentar Fernando Clavijo mientras mira hacia otro lado ante la escasa voluntad de sus propios socios para desatascar asuntos relevantes para esta tierra", señaló Campos.

Por otro lado, expresó su descontento ante la política de acogida de menores extranjeros no acompañados por el resto del Estado, que califican de "fracaso" de los principales responsables, el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España.

En referencia al próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea, señaló que "comparte la postura del Gobierno de Canarias para que España apoye el actual estatus y fije una posición de rechazo ante la posible recentralización de la gestión de los recursos".