Castilla y León da por hecho que el incendio de Jarilla afectará a Salamanca y Ávila

Salamanca, 18 ago (EFE).- La Junta de Castilla y León da por hecho que el incendio descontrolado de Jarilla (Cáceres) afectará a Salamanca y Ávila y considera que ya puede haber entrado por la zona de las gargantas en el municipio salmantino de Candelario, por lo que se va a iniciar un vuelo de reconocimiento.

"El incendio de Jarilla es el que ahora mismo tendría más amenaza para Castilla y León, tanto para las provincias de Salamanca y Ávila, y en estos momentos estamos haciendo una valoración de la zona para ver una posible intervención del operativo Infocal", ha indicado a los medios el Urko Bondía, jefe de jornada en el centro de mando de Salamanca.

La Junta está enviando medios a la zona para hacer un vuelo de reconocimiento y, en función de la información que reciba de sus técnicos, valorará "posibles actuaciones".

"El incendio de Jarilla puede haber entrado ya por la zona de las gargantas en Candelario. Realizamos vuelo de reconocimiento para comprobar cómo va a afectar a las provincias de Salamanca y Ávila", ha precisado la Junta en una nota.

El otro punto de preocupación para la provincia de Salamanca es un incendio en Las Arribes portuguesas, con fuerte movimiento de pavesas, algunas de las cuales ya han llegado hasta Salamanca y han sido atendidas a tiempo.

"Si llega a prender alguna de ellas en la zona de Arribes la extinción puede ser muy complicada por la orografía", ha advertido la Junta en su última actualización sobre la situación de Salamanca.

La situación de incendios en Salamanca, que llegó a ser extrema con cinco grandes a la vez, había mejorado hasta tener ahora sólo uno en nivel 1, el de Cipérez, como ha confirmado Bondía, de manera que ya los últimos 500 evacuados que quedaban fuera de sus casas han podido volver.

El director del servicio de extinción de incendios de Cipérez, César Prieto, ha indicado que el fuego ha arrasado 10.500 hectáreas, de manera que supera ampliamente las 8.600 que calcinó el de Monsagro en el verano de 2022 y se sitúa como el peor en la historia reciente de la provincia.

Con el paso a nivel 1 de este incendio, ya no queda ninguno en nivel 2 quemando en la provincia, después de una semana en la que llegó a haber cinco de nivel 2 y 1 a la vez, con 2.000 evacuados por Cipérez y el otro que más ha preocupado, el de El Payo, ya en nivel 0. EFE

