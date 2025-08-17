Espana agencias

Sánchez propone un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y adaptación" a la emergencia climática

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha propuesto la creación de un "gran pacto" de Estado para la "mitigación y la adaptación" a la emergencia climática, como respuesta a la oleada de incendios que sufre España.

Así lo ha hecho este domingo tras reunirse con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y con el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.

"Esto interpela a todas las administraciones públicas pero también a los grupos parlamentarios, al conjunto de la sociedad civil, a la ciencia, a la empresa, a los sindicatos. En definitiva, al conjunto del país", ha asegurado Sánchez.

En este sentido, Sánchez ha incidido en que se debe hacer "una reflexión de fondo" de cómo se pueden "redimensionar" las capacidades, no solamente de respuesta sino también en la prevención de "todo lo que tiene que ver con la emergencia climática".

"Tenemos que tener respuestas claras a los problemas que nos afectan en el día a día con independencia de cuál sea la estación del año. La respuesta clara a los incendios de esta magnitud y a las danas como las que estamos teniendo en otoño o en invierno", ha apuntado.

El objetivo es crear una estrategia que "anticipe una mejor respuesta, más garantista y segura" a los ciudadanos ante el "agravamiento y la aceleración" de los efectos de la "emergencia climática" en España.

"Eso exige un gran pacto de Estado. Un pacto de Estado que deje la emergencia climática fuera de la lucha partidista, fuera de las cuestiones ideológicas, que nos centremos en la evidencia científica y que actuemos en consecuencia", ha subrayado el presidente del Ejecutivo central.

Para ello, el Gobierno comenzará a trabajar para que en septiembre puedan tener las bases de ese pacto de estado. Mediante este acuerdo político, ha ejemplificado Sánchez, podrán ofrecer a los servidores públicas "todas las capacidades, no solamente cuando se produce un incendio, sino antes para que puedan responder de manera "mucho más eficaz" y con "muchísimas más garantías de lo que lo están haciendo".

"NO PUEDE HABER IMPUNIDAD"

El jefe del Ejecutivo también ha sido tajante contra los incendiarios y ha afirmado que "no puede haber impunidad". "Aquellas personas que hayan sido las encargadas de hacer y de provocar estos incendios tienen que rendir cuentas ante la Justicia", ha afirmado.

Sánchez también ha trasladado a la sociedad gallega que desde la Administración General del Estado y el Gobierno de España harán "todo y más" para que puedan volver "cuanto antes a la normalidad de sus vidas.

"Eso significa actuar en lo urgente, en la extinción del incendio poniendo a disposición de la Xunta todos los recursos y, sin duda alguna, afrontar la tarea de reconstrucción", ha afirmado.

Con todo, además de ello ha abogado por redimensionar "todas las políticas" que afectan de una manera u otra a la "emergencia climática" y responder con "una mayor eficacia".

