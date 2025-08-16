Espana agencias

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Ibercaja ha trasladado su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de quien ha destacado que a lo largo de su dilatada trayectoria pública demostró un "firme compromiso" con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar".

Su vocación de servicio, su capacidad de diálogo y su talante conciliador caracterizaron su forma de dirigir y gobernar, han elogiado desde la entidad bancaria.

Asimismo, han subrayado su "decidido" impulso al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde una visión "estratégica" basada en la "colaboración" entre el sector público y el privado.

Su pasión por Aragón, por su historia y por su futuro, se tradujo en políticas que buscaron el "progreso sostenible, la cohesión territorial y la mejora constante de la calidad de vida de los ciudadanos", han enumerado.

"En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras condolencias a su familia, allegados y a toda la sociedad aragonesa. Su legado como servidor público comprometido y como defensor incansable del interés general permanecerá como referente para las generaciones futuras. Descanse en paz", ha concluido Ibercaja.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento de Lambán y destaca la "huella imborrable" que ha dejado en Aragón"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento

Azcón expresa su reconocimiento y gratitud a Lambán por su "noble dedicación" al servicio de los aragoneses

Azcón expresa su reconocimiento y

Yolanda Díaz participa en una marcha por Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina

Yolanda Díaz participa en una

(AMP) Sánchez llama a Rueda, Mañueco y Guardiola para interesarse por los incendios y las CCAA le piden más medios

(AMP) Sánchez llama a Rueda,

Azcón: "Lambán ha sido una persona coherente, valiente y sincera"

Azcón: "Lambán ha sido una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal