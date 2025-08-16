Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja ha trasladado su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de quien ha destacado que a lo largo de su dilatada trayectoria pública demostró un "firme compromiso" con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar".

Su vocación de servicio, su capacidad de diálogo y su talante conciliador caracterizaron su forma de dirigir y gobernar, han elogiado desde la entidad bancaria.

Asimismo, han subrayado su "decidido" impulso al desarrollo económico de la Comunidad Autónoma de Aragón, desde una visión "estratégica" basada en la "colaboración" entre el sector público y el privado.

Su pasión por Aragón, por su historia y por su futuro, se tradujo en políticas que buscaron el "progreso sostenible, la cohesión territorial y la mejora constante de la calidad de vida de los ciudadanos", han enumerado.

"En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras condolencias a su familia, allegados y a toda la sociedad aragonesa. Su legado como servidor público comprometido y como defensor incansable del interés general permanecerá como referente para las generaciones futuras. Descanse en paz", ha concluido Ibercaja.