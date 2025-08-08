Espana agencias

Rusia comienza a construir la primera central nuclear de Kazajistán

Ingenieros comenzaron trabajos de campo cerca de Ulken supervisados por Rosatom, tras el referéndum respaldado por la mayoría de la población, en el arranque de un proyecto nuclear clave que busca transformar la economía kazaja con inversión multimillonaria

Astaná, 8 ago (EFECOM).- Ingenieros rusos comenzaron hoy a construir en Kazajistán la primera central nuclear de la república centroasiática, anunció la Agencia de Energía Atómica (AEA) kazaja.

Junto a la localidad de Ulken, en el sur del país, especialistas de Rosatom, la agencia rusa de energía atómica, iniciaron la perforación de pozos para tomar muestras del suelo, así como valorar la estabilidad sísmica y las características hidrológicas del terreno.

Estas labores de prospección son fundamentales para determinar la ubicación segura de la central nuclear.

"Hoy solo se da el primer paso, pero es el que decide el camino de Kazajistán hacia la formación de una nueva industria de alta tecnología en la economía del país", dijo el director de la AEA, Almasadán Satkalíev, en la ceremonia de inauguración de la obra.

Según Satkalíev, la construcción de la planta nuclear, que se espera concluir en 2035-2036, requerirá entre 14.000 y 15.000 millones de dólares en inversiones.

Las graves secuelas para la población y el medio ambiente que dejaron los ensayos nucleares llevados a cabo en tiempos soviéticos en el polígono Semipalatinsk, en noreste de Kazajistán, aparcaron durante años el debate sobre la conveniencia del empleo de la energía atómica en el país.

Por iniciativa del presidente kazajo, Kasim-Yomart Tokáyev, el 6 de octubre del año pasado Kazajistán celebró un referéndum nacional sobre la construcción de una central nuclear en el sur del país, iniciativa que fue respaldada por el 71,12 % de los votantes.

Tras la consulta, Tokáyev anunció que Kazajistán planeaba construir otras dos centrales nucleares, que según anunció la semana pasada el viceprimer ministro kazajo, Román Skliar, serán construidas por China y cuya ubicación aún no se ha decidido.EFECOM

