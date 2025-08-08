Espana agencias

Javi Rodríguez: "Si estoy aquí, es porque todos han querido que sea así, incluido Torras"

Tras conquistar la liga húngara, el entrenador de Santa Coloma regresa al Barça con el respaldo de la directiva y la confianza de quienes lideran el proyecto deportivo, en un intento por recuperar la competitividad perdida en las últimas temporadas

Por Newsroom Infobae

Víctor Duaso

Encamp (Andorra), 8 ago (EFE).- El técnico Javi Rodríguez (Santa Coloma de Gramanet, 1974) vuelve a casa para entrenar al Barça después de ganar la Liga húngara con el Futsal Veszprém.

'El Mito', que sustituye a Tino Pérez en el banquillo, habla de esta nueva etapa que tanto le ilusiona desde su primera concentración en Encamp como técnico del equipo azulgrana.

Pregunta (P): Vuelve a casa...

Respuesta (R): Sí. Y muy contento y feliz. Es una sensación maravillosa volver a estar otra vez aquí en mi casa después de trece años. Sinceramente, estoy muy ilusionado.

P: Jordi Torras, mánager de la sección de fútbol sala, dijo que su nombre venía de presidencia y que no tenía ningún problema en decirlo. ¿Lo ve igual?

R: Al final, si yo estoy aquí, es porque todos han querido que esté, incluyendo Jordi Torras. Me imagino que si él no hubiera querido que estuviera aquí, lo hubiese hecho saber. Cuando se pusieron todos de acuerdo, junta directiva y dirección deportiva, se cerró mi fichaje.

P: Joan Laporta, que siempre ha apostado por Javi Rodríguez, estará con muchas ganas que empiece su proyecto a competir. ¿Ha hablado ya con el presidente?

R: Me imagino que sí, y no he hablado con él pese a las muchas cosas que se están diciendo. Imagino que él estará contento de que esté aquí, porque él me aprecia mucho y yo a él también.

P: ¿Qué le está sucediendo en estos últimos años al Barça de futbol sala?

R: La realidad es que hay cuatro o cinco equipos que han crecido mucho y ahora cualquier equipo de estos te puede ganar la Liga. Ahora todo está muy igualado y los pequeños detalles marcan la diferencia. Si vamos un poco atrás, en el último partido de 'play-off' de la Liga, el Barça iba ganando 1-2 y, en 30 segundos, la perdió. Al final, el deporte es así.

P: Vino Jesús Velasco, después Tino Pérez... ¿Esperaba ser ya el entrenador del Barça y más cuando Tino tenía contrato en vigor?

R: El equipo ha jugado cinco competiciones este año con la Copa Cataluña, Copa del Rey, Copa de España, Supercopa de España y Liga y no ha ganado ningún título. Un club con la exigencia del Barça ha decidido destituir al entrenador y ya estamos preparados los que venimos ahora para saber después lo que puede pasar.

P: ¿El equipo necesitaba estos cambios en la plantilla aunque uno fuera obligado por la retirada de Sergio Lozano?

R: Cuando un equipo no gana, y es uno de esos conocidos como 'grandes', siempre tiene que haber algún cambio de jugadores o del mismo entrenador. Sabemos dónde estamos, en qué club estamos y la exigencia que tenemos. A partir de ahí, todos tenemos que ser consecuentes con los resultados obtenidos.

P: Llegan Pol Pacheco, Luciano Gauna y Joao Víctor. ¿Cómo valora estas tres incorporaciones?

R: Son tres jugadores muy importantes que van a dar mucho al equipo. Joao Víctor es un portento físico y defensivamente nos va a dar muchísimo, pero también en ataque. Luciano Gauna a mi me tiene maravillado desde que lo conocí en su primer año en Peñíscola. Tiene mucho desborde y hace jugar al equipo. Y Pol Pacheco es zurdo y muy desequilibrante. Tiene mucho gol y si tiene esa misma fortaleza en ataque que en defensa nos va a ayudar mucho.

P: ¿Está contento con la plantilla que tiene con estos tres fichajes?

R: Yo estoy contento con lo que tengo, y hablar de cosas que no tienes sería faltar el respeto a mis jugadores. Creo que tengo los mejores jugadores de la Liga y por eso están aquí en el Barça y no en otro lado.

P: Pero esta plantilla ha perdido dos referencias como Dyego y Sergio Lozano...

R: Esto es la vida del deportista. Se acaban etapas, pero siempre digo lo mismo, hasta cuando yo me fui. El club sigue y el equipo sigue, y esto es lo más importante. Sí es cierto que los echaremos de menos, pero los que han venido vienen con la intención de hacerlo igual que ellos.

P: También hay jugadores que ya conoce; juega con ventaja.

R: Sí, pero en este mundo del fútbol sala ya nos conocemos todos y es una realidad. Algunos de ellos los he intentado fichar para los equipos donde he estado, y ahora tengo la suerte de estar con ellos. Ahora, a disfrutar de ellos y a sacarles el máximo rendimiento.

P: ¿A algunos de los que estaban ya la temporada pasada, tocará cambiarles la mentalidad?

R: Se tienen que dar cuenta ellos mismos de que estamos en un club donde muchos o todos quieren estar. Cuando nos demos cuenta de ello, podemos ser un equipo muy fuerte y muy duro.

P: Y dos temporadas consecutivas sin jugar Champions...

R: Esto dice mucho de la fortaleza que tiene la Liga española. Los dos últimos años la ha ganado el Jimbee Cartagena, y el Palma Futsal sigue jugando Copas de Europa porque las gana. Es difícil y es complicado estar ahí, pero vamos a trabajar para intentar volver a Europa.

P: ¿Qué estilo proponen los equipos dirigidos por Javi Rodríguez?

R: El que me ha conocido como jugador me va a conocer como entrenador rápidamente. Yo pienso el juego siendo muy vertical, jugando al ataque y creo en un fútbol sala muy ofensivo. Y a partir de ahí, intento sacar las máximas de herramientas para ayudar a los jugadores a ser los mejores.

P: ¿Cree que le llega en un buen momento personal y también individual dirigir al Barça?

R: Los trenes sólo pasan una vez y hay que cogerlos cuando te pasan. Ahora mismo soy un entrenador con muchísima más experiencia después de haber vivido lo que viví en Murcia, y soy un entrenador más fuerte, sobretodo mentalmente, y también se dónde no me puedo volver a equivocar. La oportunidad me ha llegado en muy buen momento y la voy a intentar aprovechar.

P: ¿Qué aprendió en ocho meses en Hungría?

R: Aparte de hablar un poquito húngaro [sonríe], es un país que quiero muchísimo, porque era la segunda vez que trabajaba allí y en las dos veces, con Györ primero y con Veszprém después, salí campeón. Es un fútbol sala totalmente diferente al español y no tiene nada que ver a los países más potentes de este deporte. Son ligas muy competitivas, ya que hay cuatro o cinco equipos que la pueden ganar.

Me hizo probar cosas que en España a lo mejor no te atreves tanto. De hecho, voy a traer cosas de allí que me servirán ahora aquí. Además, uno se da cuenta de las cosas cuando las pierde en todos los sentidos de la vida. Estamos otra vez en casa.

P: Siempre preguntamos por objetivos... ¿Cuáles tiene este nuevo proyecto?

R: Después de estos años soy más precavido. Vengo a trabajar y sabemos de dónde venimos estos dos últimos años. Si queremos hacer mucho más, nos tocará trabajar mucho. Hay que remar todos en la misma dirección y saldrán los resultados seguro.

P: ¿Cómo ve la base del fútbol sala del Barça? Ahora incorporan a Sergio Lozano como segundo entrenador del segundo equipo...

R: También está Fernandao y Ari Santos. Son exjugadores que han mamado mucho fútbol sala y saben lo que es pelear y competir. A mi me tocará estar muy encima del segundo equipo, porque son los que nos tienen que ayudar a nosotros y, partir de ahí, se llame como se llame, apostaré por él.

Al final, la realidad del club es que económicamente no está como otros años y nos tendremos todos que apretar los machos. Aún así, llevamos una camiseta y un escudo que hay que representar por todo lo alto. EFE

