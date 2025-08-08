El remolcador procedente de Senegal con 49 polizones a bordo vuelve a Dakar

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ago (EFE).- El armador del remolcador con 49 polizones a bordo procedente de Senegal que se dirigía al puerto de Arrecife (Lanzarote) ha decidido volver a Dakar, después de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas le impusiese una fianza de un millón de euros si quería atracar.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado de que desde el puerto se les facilitará víveres y comida para la travesía y es probable que el avituallamiento se haga en el mar y el barco no alcance a tierra.

El armador ha decidido volver al puerto de origen y ha rechazado pagar la fianza de un millón de euros que se le exigía por atracar, ha indicado un portavoz de la Delegación del Gobierno.

Según las primeras informaciones, la tripulación descubrió a las 49 personas durante la travesía. EFE