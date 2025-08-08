Espana agencias

El remolcador procedente de Senegal con 49 polizones a bordo vuelve a Dakar

El barco, que zarpó hacia Lanzarote con casi medio centenar de personas ocultas, regresa a su punto de partida luego de que las autoridades exigieran una caución millonaria para aceptar la llegada al puerto de destino

Por Newsroom Infobae

Las Palmas de Gran Canaria, 8 ago (EFE).- El armador del remolcador con 49 polizones a bordo procedente de Senegal que se dirigía al puerto de Arrecife (Lanzarote) ha decidido volver a Dakar, después de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas le impusiese una fianza de un millón de euros si quería atracar.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha informado de que desde el puerto se les facilitará víveres y comida para la travesía y es probable que el avituallamiento se haga en el mar y el barco no alcance a tierra.

El armador ha decidido volver al puerto de origen y ha rechazado pagar la fianza de un millón de euros que se le exigía por atracar, ha indicado un portavoz de la Delegación del Gobierno.

Según las primeras informaciones, la tripulación descubrió a las 49 personas durante la travesía. EFE

