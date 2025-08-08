Espana agencias

Controlado el incendio forestal declarado en Tarifa (Cádiz)

Tras días de intensa labor, los equipos de emergencia han reducido la presencia operativa en La Peña, supervisando los focos residuales tras el peligroso siniestro que provocó desalojos, realojos temporales y cortes en la principal vía de acceso

Por Newsroom Infobae

Guardar

Algeciras (Cádiz), 8 ago (EFE).- El dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Andalucía, Plan Infoca, ha dado por controlado el incendio declarado el pasado martes en el paraje de La Peña, en Tarifa (Cádiz).

El despliegue en la zona se mantiene este viernes ya sólo con un grupo de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba, que realizan labores de refresco en los puntos calientes que aún quedan para dar el fuego por definitivamente extinguido.

El incendio se produjo el pasado martes al arder una autocaravana junto al estacionamiento Torre de la Peña. Las llamas se propagaron con rapidez debido a los vientos del Estrecho, dificultando las labores de extinción, que llegaron a contar con 17 medios aéreos en los primeros momentos del incendio.

El siniestro tuvo momentos de especial peligrosidad durante la tarde del martes, ya que las llamas se propagaron muy cerca de la línea costera en la que se encuentran multitud de hoteles, cámpines y chiringuitos, lo que obligó a evacuar a más de 1.500 personas, algunas de las cuales tuvieron que se realojadas en puntos de acogida habilitados por el Ayuntamiento, así como al corte durante horas de la carretera N-340. EFE

adw/fs/cc

Temas Relacionados

Incendio forestalPlan InfocaJunta de AndalucíaAyuntamiento de TarifaTarifaCádizPrevención de incendiosExtinción de incendiosLa PeñaEstrechoEFE

Últimas Noticias

Inter Miami-Tigres y Pachuca-LA Galaxy, duelos de cuartos de la Leagues Cup

Infobae

Galaxy golea a Santos Laguna y se queda con el último boleto disponible a cuartos de final

Infobae

Alyssa Thomas hace historia en la WNBA con tres triples-dobles seguidos

Infobae

Tanner McKee luce en triunfo de campeones Eagles ante Bengals en inicio de pretemporada

Infobae

Multa de 7,4 millones a hermanos Romero y otras empresas por manipulación mercado en EIDF

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Más de 30 personas denuncian

Más de 30 personas denuncian una presunta estafa de criptomonedas de la plataforma Monovex: superaría los 200 millones de euros

Los medicamentos, una de las incógnitas pendientes de los aranceles de Trump: las farmacéuticas españolas alertan ante un “coste directo sobre los pacientes”

Dos heridos en el incendio de una granja de gallinas en Motilla del Palancar (Cuenca)

Los focos de Forcarei y O Saviñao, aún activos, dificultan la estabilización total de los incendios en Galicia

Los aduaneros revisan una maleta en este aeropuerto francés y encuentran un animal en peligro de extinción: “Está en estado preocupante”

ECONOMÍA

Cuál es el precio de

Cuál es el precio de la gasolina este 8 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un exgerente de Accenture lleva 21 meses buscando trabajo y no lo encuentra por ser demasiado caro: “El mercado está loco”

Compra un mueble antiguo por 200 euros y descubre bonos postales por 190.000 euros en un fondo oculto

El BBVA deshoja la margarita sobre si mantener la opa a Sabadell o retirarla: “Las dos opciones serían positivas para el banco”

La economía retrasa cada vez más la maternidad en España: la edad para tener el primer hijo ya supera los 33 años

DEPORTES

Los nominados al Balón de

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)

Muere a los 67 años el jugador de fútbol que ganó un mundial, venció a Maradona y sumó más de 200 goles

Lluvia de críticas a Ibai Llanos por crear un club de fútbol que jugará de manera profesional