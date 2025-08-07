Espana agencias

El PP iguala a Illa con Sánchez por gobernar sin presupuestos y comprar discurso independentista y el cupo separatista

Por Newsroom Infobae

Guardar

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha criticado este jueves al presidente de la Generalitat de Cataluña, el socialista Salvador Illa, por haber "comprado los discursos independentistas", incluyendo la financiación singular que define como "cupo separatista", y por "gobernar sin presupuestos", estableciendo así un paralelismo entre el líder del PSC y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa ante la sede del partido, el dirigente 'popular' se ha referido al primera año del presidente socialista de Cataluña como un periodo en el que "se ha demostrado que es el Gobierno de España el que tiene más poder" en la comunidad.

"Más o menos lo mismo que Sánchez. Gobierna sin presupuestos, no mira a nadie ni a ninguno de los problemas de los catalanes, y peor, ha comprado cada uno de los discursos independentistas, es más, no tienen más que leer sus intervenciones para darse cuenta que distan muy poco de lo que los anteriores presidentes de la Generalitat de Cataluña afirmaban", ha criticado De los Santos durante su declaración frente a la sede del PP.

Así, el vicesecretario del PP ha asegurado que Illa es parte del "cupo separatista", refiriéndose al acuerdo para la financiación singular de Cataluña, y que defiende "una ruptura poco a poco" de la comunidad con el resto de España.

También ha criticado que el presidente catalán esté "bunkerizado" en Lanzarote junto con el jefe del Ejecutivo donde, según De los Santos, estarían escondiéndose "no solamente de la ciudadanía, sino de los problemas reales de los españoles y las españolas".

"Entiendo que diseñando su plan para seguir externalizando la gestión catalana en embajadas, cada día menos necesarias, pero sin atender a los problemas de los hombres y mujeres que viven en esa comunidad autónoma", ha criticado el vicesecretario de igualdad.

Este viernes, el presidente de Cataluña ha cumplido su primer año de legislatura desde que fue investido el 8 de agosto de 2024 en el Parlamento catalán con el apoyo de PSC, ERC y los Comuns y llega a esta fecha con la de la financiación singular, la aplicación de la Ley de Amnistía y la elaboración del proyecto de presupuestos de 2026.

