El Gobierno destina 20 millones a ayuda humanitaria a Gaza en lo que va de 2025 y supera los 76 millones desde 2023

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha destinado 20 millones de euros a ayuda humanitaria en Gaza en lo que va de año y ha superado los 76 millones desde que arrancó el conflicto en 2023.

Así lo han trasladado en un comunicado desde el organismo que dirige el socialista José Manuel Albares, recogido por Europa Press, donde además ponen en valor que nuestro país ha "intensificado considerablemente" su respuesta humanitaria en Palestina a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Desde que estalló el conflicto en octubre del año 2023, España ha destinado un total de 76,01 millones de euros para enviar ayuda, de los cuales 20 millones han sido en lo que va de 2025 y el objetivo de estas inversiones es, según reiteran, asistir a las más de tres millones de personas que se encuentran actualmente en Gaza y Cisjordania.

Esta semana, en una entrevista en 'Onda Cero', el ministro ensalzó el papel de España con la ofensiva que se está viviendo en Palestina. Concretamente dijo que "es el país del mundo que más está haciendo" por este territorio porque "no se puede permitir que el derecho internacional humanitario siga violándose sistemáticamente" y, por tanto, el objetivo del Gobierno es seguir "liderando todos los esfuerzos internacionales, sobre todo en Europa".

LA SITUACIÓN ES "EXTREMADAMENTE PRECARIA"

Desde Exteriores alertan de que la situación humanitaria en los territorios palestinos es "extremadamente precaria" y además esta se está viendo "agravada", según explican, por los desplazamientos masivos, la destrucción de infraestructuras o las restricciones de acceso por parte de las autoridades israelíes.

Ante esto, las principales áreas en las que España está interviniendo incluyen "agua, saneamiento e higiene, alojamiento, gestión de sitios y salud".

En lo que va de año, el Consejo de Ministros ha aprobado ya contribuciones humanitarias a las principales asociaciones, UNRWA, OCHA y CICR, por un valor total de 15,5 millones de euros. Asimismo, está previsto que se destine 1 millón de euros a financiar el Consorcio de Protección de Cisjordania.

A todo esto hay que sumar que la AECID ha financiado a cinco organizaciones españolas con 3 millones de euros para destinar a la ayuda en Palestina y también que hay activados otros cinco convenios de emergencia con organizaciones españolas como OXFAM Intermon, Cáritas, Save The Children, Cruz Roja y Acción contra el Hambre, así como la financiación de operaciones de ayuda directa con el envío de medicinas, material médico y material de refugio.

ENVÍOS CON AYUDA A GAZA

España además ha realizado en los últimos meses varios envíos de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, el primero de ellos en febrero, cuando se enviaron 12 toneladas de suministros médicos, otro en marzo con 380 tiendas de campaña y el último este mes de agosto, con 12 toneladas de alimentos.

Con el estallido del conflicto, la previsión de la Agencia española era destinar 4 millones de euros. Sin embargo, ante la evolución del mismo, solo en 2023 se destinaron hasta 10,63 millones de euros en ayuda humanitaria y en 2024 se superaron los 22,9 millones.