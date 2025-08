Popyrin agradece su infancia en España porque le permitió sentirse cómodo en tierra batida

Toronto (Canadá), 2 ago (EFE).- El australiano Alexei Popyrin se declaró agradecido este sábado de haber pasado parte de su infancia en España porque afirmó que le permitió aprender a jugar sobre tierra batida y le aportó "mucha variedad" a su juego.

Popyrin, que este sábado alcanzó los cuartos de final del torneo ATP 1000 de Toronto tras ganar al danés Holger Rune por 4-6, 6-2 y 6-3, afirmó durante una rueda de prensa en la ciudad canadiense que su paso por España le benefició enormemente.

"Me enseñó a jugar en tierra. Me enseñó a moverme en tierra, a sentirme cómodo en esa superficie. Así que desde ese punto de vista de mi carrera, siempre me he sentido cómodo sobre tierra", explicó.

La familia de Popyrin, nacido en Sydney en el seno de una familia de emigrantes rusos, decidió asentarse en Alicante cuando el australiano tenía 10 años de edad. El jugador reconoció que sus padres tomaron la decisión de mudarse a España para que él y su hermano aprendieran a jugar sobre tierra batida.

"Lo sacrificaron todo y decidieron: vamos a intentar que la carrera de este chico, y también la de su hermano, arranque. Y aprender en tierra batida fue una parte clave de lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y creo que al final lo fue, porque me siento cómodo ahí", explicó.

"Sí, creo que entrenar en España al principio de mi carrera me aportó mucha variedad en el juego, así que lo considero algo positivo", concluyó.

Sobre su victoria sobre Rune, Popyrin, que el año pasado ganó el torneo canadiense que se disputó en Montreal, dijo que tras perder el primer set estaba "muy cabreado" por haber desperdiciado 11 oportunidades para romper el servicio al danés.

"Estaba cabreado. Sentía que no debería haber perdido ese primer set. Once bolas de 'break' son muchas para no convertir ninguna. Estaba realmente, realmente enfadado. Miraba a mi equipo, y estaba furioso", dijo.

"Cuando salí de nuevo a la pista me dije que si seguía teniendo esas oportunidades, la presión la tenía él. Me dije que la siguiente oportunidad que tuviera iba a ir con todo, a jugar agresivo, y eso hice. Convertí la siguiente bola de 'break' y a partir de ahí me sentí bastante cómodo", concluyó. EFE

