LaLiga aclara que no había acuerdo sobre el posible aplazamiento del Real Madrid-Osasuna

Madrid, 1 ago (EFE).- LaLiga aclaró este viernes que no había ningún acuerdo previo sobre un eventual aplazamiento de la primera jornada si el Real Madrid o el Atlético de Madrid accedían a la fase final del Mundial de Clubes, después de que el Juez de Competiciones de la Federación Española de Fútbol (RFEF) haya mantenido la fecha del 19 de agosto para el Real Madrid-Osasuna.

En un comunicado, LaLiga respondió a las declaraciones del presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), David Aganzo, quien aseguró que la patronal no ha respetado el acuerdo y no ha tenido en cuenta el riesgo que hay para la salud de los jugadores en esa fecha, en una entrevista en el diario As.

"No existió ningún acuerdo previo con el Director de Competiciones de LaLiga sobre un eventual aplazamiento de la primera jornada en caso de que Real Madrid o Atlético de Madrid accedieran a la fase final del Mundial de Clubes", insistió LaLiga.

También recalcó que su postura quedó clara en la intervención de su presidente, Javier Tebas, durante la Junta de Primera División celebrada el día 22 de mayo pasado, en la que se aprobó el calendario de competición de la temporada 2025/26.

En aquella junta, según LaLiga, su presidente argumentó que el hecho de que en la primera jornada "dos equipos de la importancia del Real Madrid CF y del Atlético de Madrid no puedan jugar es un perjuicio para el campeonato" y afirmó que el resto de competiciones europeas no pensaban cambiar su calendario, "fundamentalmente porque no se está de acuerdo con el Mundial de Clubes en las grandes ligas de Europa".

En la intervención de Tebas ante la junta que reproduce LaLiga en su nota, el presidente dijo que el tema también se tendría que consultar con la Federación y cuestionó que el sindicato de futbolista llamó "a última hora".

"Se han dado cuenta que podían tener esto ayer. El otro día no se habían dado cuenta (...). Siempre son las ligas las que están afectadas. Siempre es LaLiga y se hace daño con estos temas. Pero siempre es tema de futuro. A veces son temas puntuales, pero se van consolidando. Se tendrá en cuenta. Se verá si llega ese problema nuevo en las semifinales", añadió.

El presidente de AFE señaló que el aplazamiento de la primera jornada, en función del resultado del Mundial de Clubes, en el que el Real Madrid fue eliminado en las semifinales el pasado 9 de julio, "fue un acuerdo tácito entre las partes" y que tras hablar con los jugadores de Real Madrid y Atlético lo reflejaron en un escrito a LaLiga el 16 de mayo.

"En lugar de responder a nuestro escrito, a pesar de tener su validación a través del Director de Competiciones, nos encontramos con que presentaron de forma unilateral la propuesta de calendario a la RFEF, que a su vez aprobó sin que incluyera nuestra firma como recoge el Convenio Colectivo. Entendimos que apremiaba la publicación del calendario y que, cuando fuera el sorteo, si se daba la circunstancia de que alguno de los dos equipos pasaba a la fase final del Mundial de Clubes, aplazarían la primera jornada. No fue así", señaló Aganzo.

Este jueves el Juez Único de Competiciones de la RFEF desestimó el aplazamiento del partido pedido por el Real Madrid, porque, entre otras razones, no puede alterarse el calendario salvo causa de fuerza mayor, porque el Mundial de Clubes no fue un hecho imprevisible y el club participó en él de forma voluntaria, además de disponer de suficientes jugadores para dar cumplimiento al calendario de la competición. EFE