Williamson: Las españolas son las mejores en lo que hacen

Basilea (Suiza), 26 jul (EFE).- La internacional inglesa Leah Williamson apuntó que la selección española es la mejor en lo que hace y que, por ello, tendrán que dar su mejor versión para ganar este domingo la final de la Eurocopa al equipo español.

“Jugamos contra las campeonas del mundo, no han dejado de demostrar que son buenas, son las mejores en lo que hacen. Somos muy conscientes. Hay mucho respeto entre los dos equipos y no hay ninguna ganadora clara. Son las campeonas del mundo, no es una tarea sencilla, pero estamos preparadas para asumir ese reto”, dijo en rueda de prensa.

Para Williamson lo mejor está por llegar: “En un torneo vas creciendo, lo más importante para nosotras es que a medida que el partido se desarrolla aprovechamos las ocasiones. Cada equipo es difícil de vencer, cada uno presenta sus retos y queríamos quedarnos el máximo tiempo posible”.

“Estoy muy conectada con lo que significa para la nación y el país. Lo que nos jugamos mañana es lo mejor en el fútbol. No es que llevemos el peso, pero somos conscientes de lo que significa para la gente. Tenemos un equipo de jugadoras supercentradas, con muchísimas ganas e intentaremos aprovechar la oportunidad”, dijo.

Por último, la defensa británica destacó que tienen un equipo de jugadoras con mucho talento y que tener a las 23 disponibles es la mejor situación, mientras que sobre su compañera española Mariona Caldentey en el Arsenal dijo que “es una jugadora excepcional”.

“Me encanta tenerla como compañera de equipo, puedo disfrutar de su magia. No he hablado con ella y la echo de menos. Espero con ganas el final del partido para volver a ser amigas, es una jugadora excepcional y muy buena persona”, finalizó. EFE

