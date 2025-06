El 40 % de las personas que dejó de estudiar en 2024 fue debido al programa de estudios

Madrid, 19 jun (EFE).- Cuatro de cada diez personas que abandonaron algún estudio oficial en 2024 lo hicieron porque el programa de estudios no era de su interés, no se ajustaba a sus necesidades de formación, no le era útil o era demasiado difícil.

Según el Encuesta de población activa (EPA) difundida este jueves por el INE y que publica un módulo sobre jóvenes en el mercado laboral, el 15,3 % de las personas de entre 15 y 34 años abandonó algún tipo de estudio el año pasado, un total de 1,64 millones.

No obstante, esta cifra no representa al abandono escolar absoluto ya que incluye las personas que cambiaron de especialidad dentro de los planes oficiales de formación iniciados o interrumpieron el programa por un periodo superior al de vacaciones, sin retomarlo.

El 40,3 % dejó su formación a consecuencia del programa de estudios aunque el 18,4 % lo hizo porque prefería trabajar y el 15,1 % por otros motivos personales (como cambiar de lugar de residencia, falta de motivación, problemas con los profesores o con otros estudiantes, o desear centrarse en sus aficiones).

Por sexo y nacionalidad, las mujeres extranjeras dejaron los estudios por otras razones familiares (casarse, desplazarse de lugar para acompañar a su pareja, tener que realizar tareas domésticas o responsabilidades de cuidado), mientras que las españolas (incluidas las de doble nacionalidad) lo hicieron por el programa de estudios, fundamentalmente.

Y aunque para la mayoría de los jóvenes de entre 15 y 24 años y para el 36 % de los de 25 y 29 años este fue también el motivo del abandono de estudiar, el INE resalta que el 32 % del grupo de personas de entre 30 y 34 años dejó la formación por ponerse a trabajar.

Dos de cada tres ocupados de 16 a 34 años consideraba que su nivel de estudios se ajustaba a los requisitos de su empleo actual, mientras que el 29 % piensa que su nivel de estudios era superior.

Una percepción que es mayor entre los españoles que entre los extranjeros, que consideran que hay mayor desajuste entre su formación y su empleo.

Otros datos de la EPA reflejan que dos de cada diez personas que dejaron algún estudio oficial correspondía a la primera etapa de educación secundaria o inferior, aunque un 22 % dejó grados universitarios de hasta 240 créditos y similares.

Para las personas con nacionalidad española o doble nacionalidad el porcentaje de abandono de grados universitarios fue del 23,4 % y el de estudios de primera etapa de educación secundaria o inferior del 20,5 %.

Para las personas con nacionalidad extranjera estos porcentajes fueron del 15, 5% y del 30,8 %, respectivamente.EFE