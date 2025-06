PP afea a Page por llevar una semana "escondido" y que no explique el "escándalo de contratos troceados de su gobierno"

La secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha señalado que "se cumple ya una semana desde que el presidente regional, Emiliano García-Page está escondido", en la que ni siquiera ha dado explicaciones del "escándalo de los contratos troceados de su gobierno", relacionados con Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos.

Así se ha pronunciado Agudo después de que este lunes se conociera que García trató de lograr "el visto bueno" del Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha a través del empresario y presidente de Europlataforma de Carga, Antonio Vereda del Abril, para una supuesta adjudicación que investiga la Fiscalía Anticorrupción, en uno de los audios transcritos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y que los agentes entregaron al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo.

"Esas prácticas de las que, desde hace unos días, también lleva pidiendo explicaciones el PP y nadie contesta", ha afirmado Agudo, que ha solicitado este martes al presidente regional rotundidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "los casos de corrupción que le salpican en su entorno más cercano".

Así, ha vaticinado que García-Page estará "preparando su vuelta a los platós" y hacer alguna entrevista "pactada" en un medio en el que se encuentre "cómodo" para dar "esos titulares que tanto le gustan", tal y como ha informado el PP en nota de prensa.

Por ello, ha pedido rotundidad en las instituciones, "y no buscando entrevistas cómodas en las que pueda dar titulares llamativos pero vacíos de contenido".

De esta forma se ha expresado ante los medios afirmando que, "hace ya casi una semana desde que estalló el último episodio de corrupción del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez y, desde entonces, Page está desaparecido y callado".

"A QUÉ SE DEBE EL SILENCIO"

Por eso se ha preguntado a qué se debe el "silencio cómplice" durante tantos días del socialista castellanomanchego cuando estamos viviendo una situación "tan grave".

Algo que, según ha valorado, "ya no le vale a Emiliano García-Page", que tiene que ser rotundo en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde gobierna y donde tiene un grupo parlamentario con el que puede sentenciar la postura del PSOE".

Y también ha pedido rotundidad en el Congreso de los Diputados, "donde tiene ocho votos de sus ocho diputados para hacer caer a Sánchez".

Además, le ha pedido rotundidad en los órganos internos del PSOE, cara a cara con Sánchez, donde "ya hemos visto que no es capaz de defender a nadie", ni a los españoles ni a los castellanomanchegos.

Agudo ha sentenciado que, "si Page no sale a anunciar que, con sus votos en el Congreso, va a hacer caer a Sánchez, mejor que no salga, mejor que siga callado y escondido allá donde esté". "Porque si no, será uno más de tantos socialistas que lo sabían y que están tapando lo que hacen los suyos", ha afirmado Agudo.