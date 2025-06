Calvo recuerda que Sánchez es el único que puede convocar elecciones: "Te puede gustar o no, pero no hay más debate"

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el único que puede convocar elecciones y por lo tanto ha llamado a "respetar los procedimientos" y se ha referido a quienes no están de acuerdo para decirles que "puede gustar o no, pero es que no hay más debate".

"La única persona a la que la Constitución atribuye la posibilidad de disolver las cámaras y de convocar elecciones es el presidente legítimo y legal de nuestro país, para tomar la decisión de la que es responsable", ha dicho en declaraciones a los medios en la presentación del informe 'El flamenco en España' en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Calvo ha sentenciado que "no hay más debate" y "te puede gustar o te puede no gustar", pero hay que "respetar" lo que dicta la Constitución, que es la que establece el funcionamiento del sistema político. "No es un asunto de qué quiero o qué me conviene como persona o como partido", ha agregado.

"Se trata de respetar los procedimientos y el procedimiento constitucional indica que sólo él puede disolverlo. Si él no lo considera oportuno puedes discrepar. Lo que no puedes es confundir a la ciudadanía diciendo que si hay que hacerlo, que a ti te conviene", ha zanjado.

EL ESTADO DE DERECHO FUNCIONA

Preguntada por el presunto caso de corrupción en el que se vincula al ex 'número tres' del PSOE Santos Cerdán y por la reacción del jefe del Ejecutivo, la también exministra socialista ha dicho que no es una cuestión de "solo pedir perdón" y que "si todo apunta en la misma dirección" el ex secretario de Organización "se sentará en un banquillo".

Será entonces cuando la justicia española y el código penal "tenga la última palabra a través de una sentencia, eso es lo importante", según Calvo, que ha señalado que los delitos "son responsabilidades individuales" y que en todo caso se puede valorar "cómo reacciona" ante ellos un partido político o el Estado de derecho.

"A mí lo que me importa de este asunto es que tenemos un país que funciona y que como vamos viendo desgraciadamente desde hace muchos años, por corrupción se sienta mucha gente en el banquillo. Y ha entrado en la cárcel. Eso significa que somos una democracia limpia

Después de defender que España es "un país que funciona" porque quienes llevan a cabo la corrupción antes o después acaban entrando en a cárcel, ha admitido que lo de Cerdán "resulta horrible, desagradable" para todo el mundo y para los que militan en el PSOE "más que a nadie".