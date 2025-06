Koldo habló con el director de la Policía de "ofrecer" aviones de Air Europa al ministro Torres para "deportar a gente"

Koldo García, el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, mantuvo una conversación con el director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, en la que dijo que iba a "ofrecer" al ahora ministro y entonces presidente canario, Ángel Víctor Torres, "aviones Air Europa para deportar a la gente".

Así se detalla en uno de los audios transcritos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, y que los agentes entregaron al juez del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo. Este informe provocó que Santos Cerdán abandonase el pasado jueves su puesto como secretario de Organización socialista.

Habría sido Pardo Piqueras el que telefoneó a Koldo García en una fecha indeterminada por los agentes. "Acabo de llegar, que he estado allí con la gente vuestra de Salvamento Marítimo (...) Hemos conseguido desatascar un poco aquello, porque hemos abierto Barranco Seco", le explica.

El entonces asesor de Ábalos le contesta que, al día siguiente, él va a "ofrecer al presidente, a Ángel Víctor, aviones Air Europa para deportar a la gente". "O sea, para volver a casa", añade. Cabe recordar que, aunque no se confirma en qué fecha mantuvieron esa charla, Torres fue presidente de las Islas Canarias entre 2019 y 2023.

"Yo mañana he quedado con el presidente, con Ángel Víctor, para contarle un poco cómo está el tema nuestro. El problema de la repatriación es que es jodido. El problema es que la frontera (*) ahí son marroquíes, nos los están mandando desde Marruecos. Y aquí, como están las fronteras cerradas con Marruecos por parte de Europa, no permiten la repatriación. A ver si el ministro (del Interior), si Fernando (Grande-Marlaska) consigue el tema de las repatriaciones, que es la clave", le indica el director de la Policía.

"ESTO ES LA LECHE"

Koldo, en ese punto, le indica: "Buscaremos también aviones para mandarlos a la península y buscar centro en la península también. Porque esto es la leche". "En ningún caso, por una razón Koldo, eso es el efecto llamada, estos vienen todos bien vestidos, con los móviles (*) les pagan el viaje desde Europa, me refiero, el viaje hasta Canarias, no patera, no la goma", le replica Pardo.

Después de intercambiar impresiones sobre el asunto, Koldo le recuerda que al día siguiente a las 20.30 horas mantendrían -Ábalos y él-"una pequeña reunión con Ángel Víctor". "Luego, hablar contigo lo que quieras y necesites porque no tienen ningún problema (*) y de ahí se va a comer con Ángel Víctor y con varios secretarios de organización de allí a nivel de partido", le explica el asesor.

El director de la Policía le pregunta entonces si lo que quiere es agendar un desayuno. "Eso es, desayunamos juntos con el ministro, le cuentas el tema y yo creo que deberíamos de acompañarle a SASEMAR (*) Porque dar una unidad, ente Interior y Salvamento Marítimo, creo que es lo que mejor nos puede venir, para que vean que estamos intentando paliar todo este problema y esta hecatombe", le contesta Koldo.

El asesor de Ábalos ofrece un plan que Pardo parece finalmente aceptar. "Tú desayunas con José, pum, le cuentas, te vas a Barranco Seco, porque el tiene que estar con la hija una hora y media por narices", le indica Koldo. "Genial, a mí me da tiempo suficiente. Eso lo puedo hacer sin ningún problema", zanja el director de la Policía.

En otra conversación, también aportada al magistrado del Supremo, se recoge como Koldo le informa de ese encuentro. "¿Ministro? ¿Permiso? Que desayuna usted con el director general de la Policía", le explica Koldo, que acudió a casa de Ábalos personalmente a contárselo.

Cabe recordar que el nombre de Víctor Torres ya apareció en otro informe de la Guardia Civil, pero en la parte de la causa relativa a las mascarillas. "Nos debe una grandísima", llegó a decir el empresario Víctor de Aldama a Koldo García en una conversación sobre material sanitario.