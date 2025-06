Baldoví ve "insuficientes" las explicaciones de Sánchez sobre Cerdán y reclama al PSOE decisiones "más contundentes"

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha reclamado "más explicaciones y medidas" al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, tras la dimisión del exsecretario de Organización de este partido, Santos Cerdán, así como decisiones "más contundentes" al respecto. A su juicio, resulta "insuficiente" lo hecho hasta ahora por el líder del Ejecutivo y de los socialistas, que este jueves pidió "perdón" a la ciudadanía.

Así, ha considerado necesario que Sánchez "debería pedir una comparecencia en el Congreso, comparecer y contestar preguntas", así como la creación de una comisión de investigación para analizar "todo lo que ha pasado" y "dilucidar todas las responsabilidades". "Las fuerzas progresistas tienen que ser las primeras en dar ejemplo", ha argumentado.

De este modo lo ha manifestado, en declaraciones a los medios este viernes en Les Corts, un día después de que Cerdán presentara su dimisión y anunciara que dejará también su acta de diputado en el Congreso tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que le relaciona con el cobro de comisiones ilegales.

En cualquier caso, para el síndic de Compromís "no es suficiente" con su "cese" y con que deje su acta, por lo que ha considerado que Sánchez y el PSOE deben tomar decisiones "más contundentes" ya que, según ha advertido, los dos años restantes de legislatura "no pueden ser de resignación, de resistencia y de decir, bueno, aguantemos". A su juicio, tiene que producirse "un cambio" y este "se ha de notar". De lo contrario, ha avisado, "los ciudadanos acaban diciendo que todos somos iguales y no lo somos".

Baldoví ha asegurado que está "bien que se cese al corrupto", algo que, según ha sostenido, "no pasa con otros partidos que incluso confían la organización del congreso a una imputada, en concreto la 'número 3' de --la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz-- Ayuso".

PRESERVAR LA ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

Así, ha apostado por "preservar la posibilidad de un gobierno progresista" a nivel nacional y ha asegurado que en la Comunitat Valenciana está el "espejo contrario": "Estamos viendo lo que supone un gobierno de PP y de Vox, algo que de ninguna manera Compromís permitirá" en el Gobierno de España.

Dicho esto, ha hecho hincapié en "un detalle que a veces se nos pasa" y es que, "cuando hay corruptos, hay gente que les ha pagado ese dinero": "Hay empresas que han pagado esas mordidas a los presuntos corruptos. Esas empresas, una y otra y otra vez, siguen contratando con el Estado y apareciendo en casos de corrupción".

Ante esta situación, ha instado al Gobierno a impulsar "una legislación que impidiera que esas empresas que han pagado mordidas a los corruptos puedan volver a contratar con el Estado durante un tiempo". "Si lo estamos permitiendo, estamos perjudicando a empresas que legítimamente acuden a esos concursos y no pueden acceder justamente porque hay otras igual de corruptas que los políticos que pagan ese dinero y se adjudican las obras", ha argumentado.

PIDE, COMO DÍAZ, UN IMPULSO A LA LEGISLATURA

Preguntado por las declaraciones de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que este jueves reclamó a Sánchez un "reseteo" de legislatura y relación honesta que no arriesgue el Gobierno, el síndic de Compromís ha considerado necesario "reactivar todas las agendas que se han firmado" en el pacto para el Gobierno progresista y dar "un nuevo impulso" a la legislatura. "No puede ser la del 'vamos a resistir, vamos a aguantar'", ha avisado.

Como ejemplo de ello, ha indicado que en lo que queda de legislatura "se debería abordar el nuevo sistema de financiación" para la Comunitat Valenciana, una prioridad "básica". Además, ha apostado también por impulsar reformas "prioritarias" en materia de regeneración democrática o el sistema judicial.