Alcalde de León (PSOE) pide "cortar por lo sano" y empezar a forjar "un nuevo tiempo" tras el caso de Santos Cerdán

El alcalde de León y secretario general de la Agrupación Municipal Socialista de la capital leonesa, José Antonio Diez, ha solicitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, responsabilidades y explicaciones "concretas" por el caso del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, además de considerar necesario "cortar por lo sano" y empezar a forjar "un nuevo tiempo" en el seno del partido.

"Nunca me he sentido identificado ni he formado parte de ese Partido Socialista de los Koldos, de los Ábalos o de los Cerdanes", ha recalcado y ha agregado que el PSOE tiene "realmente un problema", cuando la parte esencial de su estructura orgánica están presuntamente implicados en una trama o en una cuestión "claramente ilícita".

En este contexto, ha precisado que los cargos orgánicos e institucionales han sido decididos por el secretario general socialista, por lo tanto, "no se puede mirar hacia otro lado" y, en este contexto, es necesario que Pedro Sánchez ofrezca explicaciones "mucho más detalladas, concretas y directas" a la militancia del partido "cara a cara".

Además, Diez ha asegurado que representa, "como la inmensa mayoría de los militantes y simpatizantes socialistas", valores de solidaridad, de justicia social y de igualdad, por lo que no se identifica "para nada" con las personas del Partido Socialista que están inmersas en actos ilícitos. "No sé cómo habrán llegado al partido socialista, pero desde luego queda claro que no por la vía de los principios, de los valores que siempre han identificado este partido de más de 140 años", ha apostillado.

Para Diez, es necesario "cortar ya por lo sano" y "tomar decisiones" y ha solicitado que se asuman las responsabilidades pertinentes para que el PSOE empiece a forjar "un nuevo tiempo" en el que la ciudadanía se sienta "plenamente identificada". "El Gobierno ha hecho cosas muy buenas, pero estas cosas son inadmisibles e inasumibles hoy en día en un país democrático y en un partido que aboga por una tolerancia cero con la corrupción", ha subrayado.

Por otra parte, el alcalde de León ha explicado que conoce "de poco" a los miembros del PSOE presuntamente implicados en casos de corrupción, aunque ha asegurado que le valieron "unos minutos para conocerlos".

PRIMARIAS DE 2022 EN LEÓN.

En este sentido, ha recordado las primarias en las que, ha asegurado, Cerdán admitió más de 200 afiliaciones "irregulares" en la Agrupación Local Socialista de León. "Las primarias que yo sufrí en el año 2022, con el señor Santos Cerdán, admitiendo más de 200 afiliaciones irregulares en la agrupación local de León, que es una de las más numerosas de España, con único objeto y fin de quitarme del medio porque me había enfrentado, evidentemente, a su predecesor, al señor Ábalos y a Koldo", ha sentenciado.

Al ser preguntado si pedirá responsabilidades ante la posibilidad de que existan "amaños" en algunas primarias del PSOE, ha manifestado: "yo peleé mucho en su momento, en el año 2022, con aquellas afiliaciones irregulares que tienen por único objeto, como he explicado ya, quitarme de la Secretaría General y, por tanto, apartarme de mi posibilidad de ser elegido como alcalde".

Asimismo, ha admitido que en aquel momento tuvo conversaciones "muy tensas y muy duras" en Ferraz con Santos Cerdán por este motivo, así como con algunas otras personas de su equipo, pero no pedirá responsabilidades sobre algo que "ha pasado". "Además, han demostrado los militantes de León que ellos saben dónde tienen que estar y con quién quieren estar", ha agregado.

EXPONER "HECHOS Y REALIDADES".

En este sentido, ha apuntado que no tiene "nada que pedir" y lo único que hace es exponer "hechos y realidades". "Si alguien las quiere coger para tomar nota, que la tome", ha añadido.

Por este motivo, ha considerado necesario que el PSOE "tiene que estar vivo", "tomar decisiones y cambiar rumbos" y ha reiterado que el partido tiene que dar explicaciones "contundentes", principalmente a los españoles.

"Esto ya es una situación a nivel de partido que yo creo que es insostenible", ha añadido y ha concluido reiterando la necesidad de que las responsabilidades "deben ir más allá" de que los implicados salgan del partido y dejen sus cargos.