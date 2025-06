El Supremo podrá investigar a Santos Cerdán sin obstáculos si deja el acta de diputado

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, podrá investigar a Santos Cerdán sin obstáculos después de que renuncie al acta de diputado, como ha anunciado que hará, porque ya no necesitará recabar el permiso de Congreso de los Diputados para indagar en su presunta participación en el cobro de comisiones a empresas a cambio de la adjudicación de obra pública.

El magistrado había ofrecido este mismo jueves a Cerdán que declarara voluntariamente el próximo 25 de junio, como paso previo a elevar exposición razonada a la Sala de lo Penal del TS con los "consistentes indicios" hallados contra Cerdán, a fin de recibir su autorización para proceder a investigarlo, punto en el que habría sido necesario cursar suplicatorio al Congreso de los Diputados para que le levantara la inmunidad parlamentaria.

Sin embargo, tras conocerse un informe entregado al TS por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil donde se señala a Cerdán como el motor de las presuntas corruptelas, el dirigente socialista ha anunciado su dimisión como secretario de Organización del PSOE, avanzando también que dejará su acta de diputado.

De ser así, decaería su aforamiento ante el Tribunal Supremo, al perder la condición de diputado. Se abrirían entonces dos escenarios procesales: uno en el que Puente podría retener la competencia sobre los hechos referidos a Cerdán y otro en el que podría derivarlo a la Audiencia Nacional (AN), donde comenzaron y aún se desarrollan parte de las pesquisas.

El 'caso Koldo' estalló en febrero de 2024 en una operación dirigida desde el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la AN, a cargo de Ismael Moreno, procedente de una investigación desarrollada desde la Fiscalía Anticorrupción, por las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de coronavirus.

Fue el pasado 23 de octubre cuando el instructor de la AN elevó su propia exposición razonada al Supremo al considerar que el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos tuvo un "papel principal" en la presunta trama, que hasta ese momento se ceñía al que fuera su asesor ministerial Koldo García y al supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama.

UNA CAUSA EN DOS TRIBUNALES

Poco después, el 7 de noviembre, el Supremo abrió causa a Ábalos. En ese momento, la causa se partió en dos, con todo lo relativo al ex ministro de Transportes en el alto tribunal y lo demás en manos del instructor de la Audiencia Nacional. Entonces, Puente ya explicó que extendería su competencia a hechos cometidos por personas no aforadas ante el TS "solamente" cuando apreciara "una conexión material inescindible con los investigados a las personas aforadas".

Eso supuso que decidiera investigar también en el Supremo a Koldo y De Aldama, que hasta ahora y junto a Ábalos son los únicos imputados en el TS. De hecho, en el marco de las pesquisas, Puente apreció indicios de delito en la ex presidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera, por la presunta contratación irregular de una ex novia de Ábalos en dos empresas públicas, y decidió derivarlo a la AN, que la ha citado como imputada para el próximo 1 de julio.

Así las cosas, el magistrado del Supremo podría optar, respecto a Cerdán, por investigarlo él mismo al interpretar que existe esa "conexión inescindible" con Ábalos; o por derivarlo a la AN, para que sea Moreno quien decida cómo obra respecto al ya ex secretario de Organización del PSOE.

Fuentes del caso consultadas por Europa Press avanzan que lo más razonable sería que el Supremo retuviera la competencia sobre Cerdán, ampliando así su catálogo de investigados por esta causa.