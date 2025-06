Feijóo pide demostrar en Madrid que España "no baja la cabeza" y hay un "clamor cívico ante un gobierno indecente"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado a llenar las calles de Madrid este domingo y demostrar que España "no baja la cabeza" y hay "un clamor civíco y un grito atronador de libertad" frente a un "gobierno indecente". Además, ha calificado de "circo" la conferencia de Presidentes y ha afirmado que fue un empeño de Sánchez "de enfrentar a unos responsables autonómicos con otros"

Núñez Feijóo ha realizado estas declaraciones en un acto en Bilbao, donde se ha referido a la manifestación que el PP ha convocado para este domingo en Madrid bajo el lema "Mafia o democracia".

El dirigente popular ha defendido que este domingo saldrán a la calle y van a "llenar Madrid". "Vamos a ser la voz de millones de españoles que están hartos, hartos de tanta corrupción, de tanta mentira y de tanta infamia. Y vamos a llenar la calle de verdad, de honestidad y de valores. Vamos a llenar la calle contra la mafia y en favor de la democracia", ha indicado.

El presidente del PP ha señalado que hay que decir "alto y claro" que hay una "España viva, despierta y unida", que "no se rinde, que no baja la cabeza, que no se conforma".

"Vamos a demostrar que en España hay una mayoría de cambio, hay un clamor cívico, hay un grito atronador de libertad, de conciencia y de decencia. Y es que los españoles somos un pueblo decente y lo que nos pasa es que tenemos un gobierno indecente. Y por eso mañana vamos a decir que Sánchez es pasado y que España merece ganarse el futuro".

El líder popular ha señalado que entiende a la mayoría de españoles que están "indignados y hartos de los escándalos, de la utilización de las instituciones del Estado, de la corrupción, de las mentiras, de las cloacas, de los bajos fondos, incluso de las peleas televisivas". Por ello, cree que hay ponerle "fin de una vez por todas".

"¿Habéis visto que el primer ministro español tiene a su familia sentada en los banquillos de los juzgados. ¿Vosotros habéis visto alguna vez que el fiscal general del Estado esté a punto de sentarse en el banquillo delante del Tribunal Supremo?. ¿Habéis visto que los fontaneros de Ferraz estén pactando con fuerzas y cuerpos de seguridad para destituir a otros fuerzas y cuerpos de seguridad que le están investigando?, ¿Habéis visto lo que traen hoy los medios en los que se dice que uno de los fontaneros de Ferraz se ha reunido con un fiscal para pedirle que hablase mal del fiscal anticorrupción y si lo hacía le iban a ascender en la carrera?", se ha preguntado.

PSE-EE

Núñez Feijóo, que se ha mostrado orgulloso del trabajo del PP vasco y de sus militantes que lo fueron "de la causa más justa" la de la democracia y la libertad de Euskadi y del conjunto de España", se ha preguntado si "de verdad no hay ningún socialista que se indigne por cómo insultan a personas que han servido a su partido y a su país" y al que "le repugne que se desprecie a quien se jugó la vida y casi se la quitan, como a Eduardo Madina o a Nicolás Redondo".

"¿De verdad que no hay ningún socialista vasco al que no se le revuelvan las tripas porque su partido está en manos de Bildu?. Yo estoy convencido de que hay muchos socialistas vascos que les repugna y que se les revuelven las tripas", ha insistido.

Tras manifestar que cree en "la conciencia de las personas de bien", ha dicho a la "gente de buena fe" que votó a los partidos "que nos han llevado a esta situación o que se quedaron en casa porque no fuimos capaces de convencerles", que tienen "derecho a rectificar" y a "volver a ilusionarse".

El presidente de los populares ha censurado las continuas noticias "que cada vez acreditan la falta de honestidad, la falta de seriedad, la frivolidad con la que se tratan las cosas desde el gobierno y desde algunas instituciones" y ha pronosticado que "la mayoría de españoles acabará con toda esta vergüenza".

Tras insistir en que "la inmensa mayoría de los ciudadanos son decentes y también la mayoría de los que han votado a otras personas que no lo son", ha indicado que el PSOE "ha mutado y ahora es el Partido Sanchista". "Lo ha expropiado, se lo ha quedado para él", ha añadido.

A su juicio, España "es mucho mejor que este gobierno" y el país necesita un ejecutivo "que esté a la altura", con "una política que sirve". "Y yo me comprometo a que la tendrá", ha dicho.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Por otra parte, se ha comprometido a que si llega a presidente del Gobierno sus Conferencias de Presidentes serán "útiles" porque las va a preparar y porque no dirá a los presidentes autonómicos que "aquí mando yo". "Haré una conferencia de presidentes preparada, con orden del día, con documentación para llegar a acuerdos", ha añadido.

Núñez Feijóo ha afirmado que lo vivido en Barcelona es "un disparate absoluto" donde el presidente del gobierno "ha ignorado las propuestas de los presidentes autonómicos". ¿Realmente esto es una conferencia de presidentes? ¿O realmente esto es simplemente un empeño del presidente del gobierno de enfrentar a unos presidentes autonómicos con otros, de dividir otra vez España, de seguir construyendo un muro".

El presidente del PP ha afirmado que lo que hará será "derribar el muro y con los escombros hacer puentes". Ha añadido que, si llega a la Moncloa, "las conferencias de presidente no van a ser ningún circo". "No hay más circos de Sánchez ni de los cómplices de Sánchez", ha agregado.

En este sentido, ha aludido a que en Euskadi se sabe "muy bien quiénes son los cómplices de Sánchez". "En Euskadi sabéis muy bien que cuando pasó un mínimo de lo que está pasando ahora se le hizo una moción de censura a un presidente que había ganado las elecciones y ahora cuando pasa todos los días por la mañana y por la tarde al presidente que perdió las elecciones se le mantiene de presidente al gobierno. Lo sabéis muy bien. Lo habéis vivido", ha denunciado.

ALTERNATIVA

Tras destacar las últimas victorias electorales del PP tras la "profunda crisis" de 2022, ha señalado que su partido "no viene a dividir a la sociedad", ni a crear problemas "sino a buscar soluciones" y construir un proyecto "para mejorar el país". "Aquí no venimos a decir que uno es más vasco que otro, ni venimos a decirle que uno es más español que otro", ha manifestado.

Núñez Feijóo ha afirmado que, cuando suben un 38% la cesta de la compra o hay cuatro millones de ciudadanos en riesgo de pobreza, eso no se soluciona diciendo "que somos un Estado plurinacional". "Esto no se soluciona diciendo que uno es más gallego que nadie, o que uno es más catalán que nadie, o que uno es más vasco que nadie".

Según ha manifestado, su partido quiere hablar de "problemas" como el "menor" poder adquisitivo de la ciudadanía, el aumento de impuestos o de la deuda. Por ello, ha impulsado esta campaña "a pie de calle" u se ha mostrado orgulloso de poder salir a la calle, recibir "el cariño de la gente", sin que nunca haya tenido "ningun problema". "Hay otros que no pueden decir lo mismo".

Núñez Feijóo ha afirmado que él quiere "servir" a su país porque esto "no es un proyecto personal", sino "un proyecto de país" y se necesita "más que nunca un cambio político". "Necesitamos que la alternancia funcione", ha indicado.